Правительство пишет к парламентским выборам «новый общественный договор»

Ответственное правительство

В сроки от мая до середины лета у России должна появиться «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года». Она, судя по всему, задумана как новаторский документ, отчетливо реагирующий на предвыборный характер года, а также, возможно, и на недавнюю волну протестной активности.

Официально «стратегия» будет написана в рамках разработки второй части плана по восстановлению экономики после пандемии. Сообщил об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Ориентирована она и на достижение национальных целей, которое, напомним, было отодвинуто президентом Владимиром Путиным с 2024-го как раз на 2030 год. Но у документа будет она заявленная особенность: по преимуществу он должен постулировать, «что нужно менять» (сейчас), а не цели изменений (они, впрочем, уже не раз объявлялись); то есть на то, «что должно быть в финале», он ориентирован в меньшей степени.

Он впервые будет составлен по так называемой проектной технологии и включит пять направлений, или «треков»: «новая высокотехнологичная экономика», «агрессивное развитие инфраструктуры», «новый общественный договор», «клиентоцентричное государство» и «национальная инновационная система».

В более привычной бюрократической терминологии направления будущего плана таковы: госуправление, экономика, инфраструктура, социальная сфера, наука, образование. Предполагается пересмотр и согласование между собой и с национальными целями порядка 80 действующих стратегических документов исполнительной власти. Практические шаги на пути к национальным целям должны быть прописаны детально.

В правительстве повышенную актуальность данной работы аргументируют ожидающимся к весне-лету текущего года завершением в России эпидемии коронавируса. Можно также заметить, что написанный в минувшем голу план восстановления экономики второй волны эпидемии просто не предусматривал.

Более всего интригует в будущей «стратегии» пункт «новый общественный договор». До сих пор предлагать такого рода изменения в общественно-политической жизни было прерогативой президентской, а не исполнительной власти. Последняя подчеркнуто не занимается политикой.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой отводится большая роль в разработке новой Стратегии социально-экономического развития России Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Собственно, «Коммерсантъ» и уточняет, что «под “политическим” термином скрываются реформы в социальной сфере» и отвечает за «общественный договор» соответствующий вице-премьер Татьяна Голикова. Тем не менее, политические коннотации в новом начинании правительства присутствуют. Адресатами документа, как сообщает издание, являются граждане, бизнес и общество в целом. По контрасту опять вспоминается план восстановления экономики (или «первая часть плана», как теперь говорят), который долгое время существовал в формате «он есть, но мы его никому не покажем».

Другие направления работы распределены так: экономика — Андрей Белоусов, «агрессивная» инфраструктура — Марат Хуснуллин, госуслуги — Дмитрий Григоренко, инновации — Дмитрий Чернышенко.

Уже расписаны сроки докладов ответственных вице-премьеров Михаилу Мишустину, а на середину мая намечены два совещания по уже практически готовому документу. Но все же у разработчиков имеется люфт, максимум им дается шесть месяцев. То есть до начала августа.

Почему? Скорее всего, потому, что с третьей декады августа по закону начинается агитационный период на выборах в Государственную думу РФ (пройдут 19 сентября). Инновационная программа-проект правительства РФ способна, а то и призвана послужить предвыборной программой партии власти как в буквальном, относимом к «Единой России», так и в широком смысле. Тем более, что от самой «ЕР» сколько-нибудь значительного программного выхода не видно уже очень давно.

Политика и вправду становится концентрированным выражением экономики, за которую правительство преимущественно и отвечает, но еще и социальной сферы, ставшей очень чувствительной и показавшей свою экзистенциальную значимость за период эпидемии.

Возможно, в новом подходе к выборной агитации сказывается и заложенный в новой Конституции потенциал политизации кабинета министров.

Не сидим, сложа руки

Как считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, реализация национальных проектов в России уже сейчас идет планомерно, несмотря на пандемию и сложности прошлого года. Очевидно, полагает он, что коррекция дальнейших планов, до 2030 года, требуется в связи с изменениями, которые принес прошлый год, а также потому, что такие стратегические планы дают вектор развития страны, определяют долгосрочные цели и ставят конкретные задачи.

Результаты в целом достаточно показательны, говорит представитель деловой организации. Так, по итогам 2020 года в рамках проекта «Образование» открыто 160 общеобразовательных организаций более чем на 102 тысячи мест. «Точка роста» работает в пяти тысячах сельских школ. 15,5 тысячи школ оснащены высокоскоростным интернетом, 7,9 тысячи школ — современным оборудованием для обучения. Функционируют региональные центры выявления и развития талантов детей: их уже 50, к 2024 году по нацпроекту такие центры откроются во всех регионах. В 2020 году более 399 тысяч детей прошли обучение в региональных центрах выявления талантов (на 33% выше плана).

В рамках проекта «Культура» в 2020 году проведена масштабная модернизация инфраструктуры в регионах: введены в эксплуатацию 144 дома культуры при планируемых 108. На модернизацию библиотек бюджет в прошлом году был увеличен на 410 млн рублей, в 66 регионах появились 172 модельные библиотеки вместо 110, которые планировались изначально. Общий охват услугами таких библиотек в 2020 году превысил 17 млн человек.

В рамках проекта «Здравоохранение» в регионах заработали более 1 тысячи передвижных медицинских комплексов, построено более 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, открыто более 75 вертолетных площадок для санитарной авиации. Кроме того, начали оказывать медпомощь 224 центра амбулаторной онкологической помощи в 67 регионах (на 23 центра больше, чем планировалось). По итогам 2020 года на 8,3% снизился уровень младенческой смертности.

Проект «Жилье и городская среда» позволил расселить из аварийного жилья более 63 тысяч человек, было выдано 304 тысячи ипотечных кредитов по льготной программе «6,5%», сдано в эксплуатацию 64,4 млн кв. метров жилья.

В текущий план, заключает Павел Сигал, вероятно, будут включены изменения, которые должны учитывать временные сложности в экономике.