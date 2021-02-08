Прогноз погоды на неделю: синоптики огорошили россиян

Климатическая обстановка в России продолжает быть очень нестабильной и неоднородной. С каждыми сутками в центральных и северо-западных регионах нашей страны становится лишь холоднее. Кроме того, аномальные морозы накрыли территорию Приволжского федерального округа, где сегодня столбики термометров опускались до 25-30 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на 7 дней. Морозы будут усиливаться, но не везде

В ближайшие дни зимняя стужа сохраниться в Московской, Ярославской и Тверской областях, а также в других регионах Центрального федерального округа. По прогнозу Гидрометцентра, самыми холодными днями этой недели здесь будут вторник и среда. Так, в Москве после полуночи ожидается минус 25-27, а во Владимире и Костроме – минус 32.

Морозно по-прежнему будет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ниже минус 20 прогнозируется в Республике Карелия, очень сильный холод пока продолжит испытывать на прочность жителей Западной Сибири, где ожидаются отклонения от нормы на 10-12 градусов, а в некоторых районах Урала, а также на большей части территории Заволжья – на 14-15 градусов.

Огорошили синоптики и жителей азиатской части Русской равнины, где прогнозируется… аномально тёплая для первой декады февраля неделя. Так, специалисты обещают удивительно комфортную погоду Красноярскому краю, Иркутской области, Приморью, Хабаровскому краю, Бурятии, Тыве, Чукотке, Якутии.

Здесь температурный фон, по прогнозу синоптиков, превысит климатическую норму сразу на 6-12 градусов. А, например, в Якутии во вторник, 9 февраля погодные градусники покажут на 18 градусов выше обычного. То есть максимально воздух остынет здесь до минус 30, что очень тепло для этого региона.

Как поясняют специалисты, такие удивительные катаклизмы связаны с тем фактом, что на азиатской части нашей страны не наблюдается антициклональных воздушных масс. При этом на северо-восток Русской равнины продолжают поступать очень тёплые воздушные массы с Охотского моря и более южных морей.

Погода в Москве. Синоптики прогнозируют сильнейший снегопад

Огорошили синоптики и жителей столичного региона. Сегодня здесь климатическая обстановка будет почти такой же, как в прошедшие выходные: переменная облачность и без существенных осадков. Атмосферное давление сохранится выше нормы.

Днём 8 февраля максимальная температура воздуха в столице составит минус 11-13, В Подмосковье воздух остынет до минус 15. Но высокая влажность воздуха создадут ощущение более сильных морозов. Предстоящей ночью станет очень холодно – воздух остынет до минус 25-27, местами – до минус 30.

В целом же эта неделя ожидается очень богатой на климатические катаклизмы. Так, вскоре аномальные морозы сменятся рекордным снегопадом, который станет следствием столкновения арктических антициклонических воздушных масс с южным циклоническим фронтом. В частности, к концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха, что спровоцирует в регионе настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах.

Ожидается, что белые хлопья начнут засыпать город уже в ночь на пятницу, 12 февраля. При этом обильный снегопад продолжится минимум до воскресенья 14 февраля. Всего же за несколько дней на Москву обрушится более 50% месячной нормы осадков, а сугробы подрастут 20-30 см. При том, что уже сейчас в столице высота снежного покрытия составляет 35 см.

Продолжительный снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным в этом сезоне, будет сопровождаться порывистым ветром, ухудшением видимости и заносами на дорогах. Столбики термометров ближе к уикенду остановятся на показателях минус 12-13 днём и около минус 20 ночью. Однако ощущаться это будет в лучшем случае, как минус 30.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Арктическое вторжение продолжится

В прошедшие выходные в Петербурге держались довольно низкие для начала февраля температурные показатели. Так, в ночь на понедельник в Северной столице, а также в Ленинградской области градусники показывали минус 16. При этом в светлое время суток в субботу и воскресенье температура воздуха составляла минус 10-12. В среднем же температурный фон оказался 5-6 градусов ниже нормы.

Новая неделя не принесёт заметного изменения климатической обстановки. Более того, синоптики огорошили неожиданным прогнозом, пообещав местным жителям ещё более суровые морозы. По данным метеорологов, в нижней и средней тропосфере вновь преобладает холодный северный ветер, а это означает, что арктическое вторжение продолжится с новой силой.

Поэтому в СПб в ночные часы обещают минус 20-23, в Ленинградской области подморозит до минус 25-28. Очень холодно будет и днём – по прогнозу синоптиков, воздух станет остывать до минус 15-17. А вот снегопадов в городе на Неве не ожидается. Ветер также не принесёт дополнительного дискомфорта – он будет умеренно слабым и лишь к концу недели возможны временные порывы до 10-12 метров в секунду.