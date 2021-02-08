Россия по итогам 2020 года сократила торговый оборот с ключевыми партнёрами

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2020 года Россия снизила торговый оборот сразу с несколькими ключевыми партнёрами. В частности, оборот торговли между нашей страной и КНР упал сразу на 6,7% и составил 103,969 млрд долл.

При этом экспорт из РФ в Поднебесную упал на 14,4%, составил 49,061 млрд долл., импорт в нашу страны из Китая увеличился до 54,908 млрд. долл. (+1,14%), передаёт агентство «Прайм».

Россия сократила торговый оборот и с США – в 2020 году он уменьшился на 8,9% по сравнению с предыдущим, составив 23,884 млрд. долл. Ещё больше в процентном соотношении упал торговый оборот со странами Евросоюза. По данным ФТС, он снизился на 21,3% и составил 218,807 млрд. долл.

Ещё один наш ключевой партнёр – Турцией. Здесь снижение по итогам прошлого года составляет 20,2% – торговый оборот между Москвой и Анкарой составил 20,841 млрд долл.

На постсоветском пространстве также зафиксировано существенное снижение. Так, внешнеторговый оборот между РФ и Белоруссией упал на 15,7%, составив 28,541 млрд. долл., а с Украиной оборот торговли в 2020 году зафиксирован на уровне 9,919 млрд. долл., сократившись по сравнению с 2019 годом на 13,5%.

