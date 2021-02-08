Россияне хотели бы накопить миллионы на старость, показал опрос

19% россиян рассказали, что хотели бы накопить «солидное состояние» к моменту выхода на пенсию для комфортной жизни, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса НПФ «Сбербанк» и «Рамблера».

27% опрошенных заявили, что намерены накопить к пенсии 20-50 млн руб., чтобы иметь возможность путешествовать по миру, содержать свое жилье, достойно питаться и получать качественную медпомощь.

22% респондентов сообщили, что им нужно минимум 5-10 млн руб., чтобы в старости ни в чем себе не отказывать и жить комфортно. Еще 18% участников опроса рассказали, что хотели бы иметь к пенсии на банковских счетах не менее $10 млн (приблизительно 746 млн руб.). По мнению этой части респондентов, таких накоплений должно хватить следующим поколениям семьи. 14% опрошенных хотели бы накопить минимум $1 млн, чтобы исполнить желания, не реализованные во время работы.

Издание сообщает, что в опросе приняли участие примерно 2,4 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне хотели бы получать пенсию в среднем по 45 600 руб. в месяц, иметь собственное жилье, полноценно питаться, в том числе в кафе и ресторанах, а также получать хорошую медицинскую помощь и иметь возможность заниматься спортом и хобби.

