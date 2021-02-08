Рубль пока не готов к дальнейшему росту

Рубль начал неделю с позиций 74,5 рубля за доллар и 89,69 рубля за евро. Заметно укрепиться правда рублю не удалось. К пяти часам мск нацвалюта достигла отметок 74,34 рубля за доллар и 89.47 рубля за евро.

Отметим, что доллар при этом несколько ослаб, индекс DXY с 91,49 пункта опустился за тот же период до 91 пункта.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль совершил кратковременное восходящее движение, обновив двухнедельные вершины к бивалютной корзине. Глобальные площадки в начале дня активно росли, но утром стали сдавать позиции. Нефтяные цены после небольшой коррекции ускорили рост на старте наших торгов»,- объясняет аналитик БКС Дмитрий Бабин,- однако мировые рынки акций продолжили быстро терять дневные достижения, а индекс доллара совершил рывок вверх, что вызвало существенную просадку рубля».

В краткосрочной перспективе, как оценивает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-76,0 в паре с долларом и на уровне 88,5-90,0 в паре с европейской валютой.