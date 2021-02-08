Швеция, Германия и Польша выслали российских дипломатов

Министерства иностранных дел Швеции, Германии и Польши объявили о высылке российских дипломатов из своих стран в ответ на высылку из России своих дипломатов.

«Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», – написала в твиттере глава МИД Швеции Анн Линде.

Примеру Швеции последовали Германия и Польша.

«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине persona non grata. Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение Российской Федерации в пятницу, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано. Соответствующий немецкий дипломат только выполнил свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, узнавать о событиях на месте законным путем»., – сказано на в заявлении, размещенном на сайте МИД ФРГ.

Польша также выслала сотрудника генерального консульства России в Познани.

«В ответ на необоснованное выдворение российским МИДом польского дипломата, МИД Польши, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, принял решение о признании persona non grata сотрудника генерального консульства России в Познани», – сказано в твиттере польского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России объявило persona non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. Дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», – заявил российский МИД.