Стоимость биткоина установила новый рекород

Цена биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись до 44 тыс долларов США.

В начале 2020 года биткоин стоил 7 200 долларов. Таким образом, за последний год криптовалюта подорожала более чем в шесть раз, прибавив в стоимости почти 37 тыс долларов.

Ранее компания Tesla сообщила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины. Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам. «В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», – сказано в заявлении Tesla.

Кроме того, компания заявила, что планирует ближайшем будущем начать принимать биткоины как плату за свои продукты.