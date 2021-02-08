Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании продлится три месяца

Датское морское управление заявило, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании будет завершено до конца апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

«Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и «Мурман», – говорится в сообщении морского управления Дании.

В датских водах предстоит проложить около 120 километров труб газопровода и около 28 километров в водах Германии.

6 февраля судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. «Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно», – заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG Nord Stream 2 AG.

В сентябре 2019 года Управление по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на строительство газопровода в датских водах.

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США готовы снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.