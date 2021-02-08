Тормозная система: особенности и основные характеристики

Тормозная система трактора и иной сельхозтехники – это совокупность специальных устройств торможения (при их действии происходит уменьшение кинетической энергии движущейся техники). Высокие характеристики тормозящих качеств обеспечивают безопасность движения и отличный уровень эксплуатационных показателей.

Виды тормозных систем

Управляя сельхозтехникой, водителю приходится регулярно изменять и корректировать параметры ее скорости с учетом окружающей обстановки и нюансов дорожного покрытия. Нередкими становятся случаи, когда необходима экстренная остановка техники при возникновении неожиданного препятствия на дороге.

Для обеспечения полной безопасности при управлении транспортным средством предусмотрено несколько разновидностей устройств торможения. Они бывают:

Рабочими. Это основные виды систем. Главная цель данных элементов тормозной системы – регулировка скорости движения сельхозтехники в зависимости от условий местности. Стояночными. Необходимы при удержании машины в одном скоростном режиме. Например, при затяжных спусках и на крутых поворотах. Такие приборы тормозной системы обеспечивают равномерность нагрузки на детали тормозящей системы для минимизации поломок. Запасные. Требуются для обеспечения торможения и полной остановки техники в случае выхода из строя основного тормоза.

Кроме перечисленных систем современные тракторы дополнительно оснащаются приводом для устройства торможения прицепа. Каждый вид тормозящего устройства обладает определенными деталями тормоза.

Требования, предъявляемые к тормозным системам

Крупнотоннажная техника должна быть максимально безопасной в дороге, от этого зависит жизнь и безопасность не только водителя, но и пешеходов. Согласно установленным нормативам, остановочный путь сельхозтехники обязан соответствовать определенным показателям. Например, при езде по бетонированной и сухой дороге по прямой с установленной скоростью движения в 20-30 км/ч остановочный путь будет:

6-11 м при массе техники до 4-х тонн;

6,5-11,5 м при весе трактора в 4-6 тонны.

Остановочным путем обозначают отрезок, который проходит техника с момента, когда водитель обнаружил на пути препятствие до полной остановки машины. Тормозной путь – это путь, пройденный от начала срабатывания тормозов до окончательной остановки.

К современным деталям тормозной системы предъявляются жесткие и строгие требования. Такие устройства должны быстро срабатывать, обеспечивать равномерное распределение тормозной нагрузки на колеса, плавность торможения и устойчивость трактора. Высокий уровень стабильности работы тормозящих механизмов обеспечивают только качественные, оригинальные и стабильно функционирующие запчасти тормозной системы.

Где приобретать детали для тормозных устройств трактора?

К сожалению, на современном рынке сельхозтехники все чаще можно столкнуться с предложением о покупке самых разных приборов тормозной системы. Использование некачественных составляющих чревато быстрой поломкой техники и повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Поэтому обращаться к сотрудничеству, тем более на долговременной основе, следует только к проверенным организациям.

Примером может служить компания Kramp, которая занимается поставкой сертифицированных агрегатов и узлов тормозной системы тракторов и другой спецтехники с предоставлением гарантии качества продукции, включая:

продажу элементов тормозной системы для всех вариантов спецтехники;

четкое и оперативное выполнение взятых обязательств;

сотрудничество с потребителями на взаимовыгодных условиях;

консультирование опытных специалистов по выбору запчастей тормозной системы;

Необходимо подбирать себе поставщика с целью долговременного сотрудничества, чтобы работа сельхозтехники была четкой и бесперебойной. Искать ту компанию, которая способна быстро удовлетворить запрос в поставке даже редких элементов тормозных систем. Лучше, если это будет поставщик, который гарантирует высокое качество поставляемых деталей тормоза.