Украина отказалась от закупок вакцины «Спутник V»

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», поскольку препарат еще не получил подтверждения своей эффективности, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в Киеве.

Он отметил, что в феврале страна получит до 1 млн доз вакцины, а до лета еще 10 млн доз препарата от четырех кампаний. В частности Украине будут поставляться вакцины компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

«Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», — уточнил Зеленский. Он отметил, что решив одну проблему с поставками вакцины, страна столкнулась с другой – недоверием к прививке со стороны населения. Зеленский заявил, что готов на личном примере показать, как важно сделать прививку от COVID.

«Я готов лично, как и большинство мировых лидеров показать, что вакцинация важна, она безопасна и нужна», — отметил президент. Он также рассказал, что в стране уже разработана дорожная карта вакцинации от COVID, которая рассчитана на охват «половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года».