В 2020 году российский рынок легковых автомобилей сократился менее, чем мировой

Мировой авторынок за прошлый год сократился на 14% до 77,7 млн проданных новых легковых и легких коммерческих машин. Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом году остается Китай с показателем 24,5 млн машин, что на 4% ниже цифры годичной давности. В США реализовано 14,5 млн автомобилей (минус 14,8%). Продажи на авторынках стран Западной Европы в 2020 году составили 12,4 млн машин (минус 23,9%). Продажи в странах Восточной Европы упали на 5,5% до 3,9 млн единиц, в Японии — на 11,5% до 4,5 млн авто.

Российский рынок проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,1% — до 1,6 млн машин.

— На Западе падение авторынка было значительно глубже, чем в России, поскольку локдаун оказался значительно жестче и продолжительнее. Кроме того, надо учитывать, что мы сравниваем падение с 2019 годом, то есть с более низкой базой для нашей страны, в отличие, например, от 2013 года, — заявил президент ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский. — Динамика падения автопродаж в России любопытна. Мы начали год плохо, а когда был объявлен локдаун, вообще встали. Но в последнем квартале прошлого года оказался дикий дефицит машин, фактически сметалось все, что было в салонах.

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