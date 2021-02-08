В Кремле рассказали о теме послания Путина к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в 17-м послании к Федеральному собранию намерен сосредоточить свое внимание на теме «развития страны во всех областях», отдельно будет обсуждаться тема предстоящих выборов в парламент, рассказал журналистам пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Мероприятие назначено на 23 февраля.

«Всегда послание — это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны», - цитирует чиновника агентство «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о корректировке послания в связи с прошедшими в десятках городов России акциями протеста 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального и предстоящих выборов в парламент, Песков заявил, что события, главным образом, парламентские выборы не могут не найти отражения в послании Путина.

В 2020 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». В ходе выступления, которое длилось более часа, президент внес предложение по поправкам в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

