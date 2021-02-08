В Кремле заявили, что считают Украину частью русского мира

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя контакты российских властей с главой политсовета украинской партии«Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктором Медведчуком, заявил, что Украина была и будет оставаться частью русского мира и приоритетом для российского государства, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Пескова попросили подробнее рассказать о содержании встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза, учитывая, что на следующий день заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают.

«Вы, наверное, имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что иногда в сообщениях о заседании Совбеза особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались.

«На последнем заседании президент России сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня совещания. Речь шла о делах русского мира. Да, русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства», — резюмировал помощник главы государства.