В Минэнерго прокомментировали рост цен на электроэнергию

Павел Сниккарс – заместитель главы Минэнерго – прокомментировал информацию о росте цен на электроэнергию в нашей стране. По его словам, в ведомстве не зафиксировали отклонений в тарифах из-за оптовой динамики, передаёт ТАСС.

Он также подчеркнул, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями.

Кроме того, чиновник добавил, что несмотря на рост тарифов на ОРЭМ, министерство не зафиксировало никаких отклонений по увеличению розничных цен на электроэнергию.

«Рост цен на электроэнергию на ОРЭМ в РФ в 2020 году не превысил уровень инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим сложностей с ростом цены для прочих потребителей», – резюмировал Сниккарс.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость электроэнергии в РФ в 2020 году достигла максимальных показателей за последние пять лет. При этом уточняется, что на европейской части России, а также на Урале цены выросли на 3,4%, достигнув отметки 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири электроэнергия подорожала 0,6%, до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Рост цен на мощность за прошлый год превысил инфляцию: в первой ценовой зоне (европейская часть страны и Урал) на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй зоне рост составил 7,1%, до отметки 652,2 тыс. руб.