В Нидерландах 15 человек умерло после вакцинации от коронавируса

Нидерландский центр исследования фармацевтических рисков Lareb заявил, что 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса, сообщает «РИА Новости».

По информации Lareb, все скончавшиеся имели серьезные проблемы со здоровьем до вакцинации. Двое из скончавшихся были старше 70 лет, а остальные старше 85 лет. Смерть наступила спустя от одного до девяти дней после вакцинации.

«Примерно у половины из них развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты, такие как жар, тошнота и общее недомогание в первые дни после вакцинации. Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению и без того хрупкого состояния здоровья этих ослабленных пожилых людей», – заявили в Lareb.

Кроме того, сообщается что около 25 человек столкнулись с тяжелой аллергической реакцией на вакцину Pfizer, у восьми из них подтвержден анафилактический шок. В некоторых случаях аллергическая реакция развивалась через несколько часов после инъекции.

Вчера, 7 февраля сообщалось, что в Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2, хотя ранее им была сделана прививка от коронавируса препаратом Pfizer.

Ранее сообщалось, что совет здравоохранения Нидерландов не рекомендовал применять вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет из-за сомнений в ее эффективности для этой возрастной группы, сообщает местный телеканал NOS. Аналогичное решение приняли органы здравоохранения Дании и Норвегии, которые не рекомендуют применять вакцину AstraZeneca для людей в возрасте старше 65 лет. А Итальянское агентство по лекарственным средствам не рекомендовало применение вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.