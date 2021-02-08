В России ответили на отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

В России ответили на отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории «самостийной».

В частности, свой комментарий по этому вопросу сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она сыронизировала над его заявлением о том, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать», передаёт РИА Новости.

«На кроликах экспериментируют меньше», – подчеркнула представитель МИД РФ.

В свою очередь член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что споры об эффективности российской вакцины должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно.

«Говоря же о «Спутнике V», отмечу, что ВОЗ приветствовал публикацию об её эффективности, что также показывает об уровне признания нашей вакцины. Как врач, я полностью доверяю отечественным разработчикам и сам сделал прививку и уверен, вакцина – единственный способ справиться с коронавирусом, в частности, за счёт коллективного иммунитета», – резюмировал Менделевич.

Ранее сообщалось, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», так как препарат ещё не получил подтверждения своей эффективности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Никакого подтверждения её эффективности не существует», – сказал глава «самойтийной в ходе общения с журналистами в Киеве.

Он отметил, что в феврале страна получит до 1 млн доз вакцины, а до лета еще 10 млн доз препарата от четырех кампаний. В частности, Украине будут поставляться вакцины компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

«Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», — уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что решив одну проблему с поставками вакцины, страна столкнулась с другой – недоверием к прививке со стороны населения. Зеленский заявил, что готов на личном примере показать, как важно сделать прививку от COVID-19.

