В России цены на электричество побили пятилетний рекорд

Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимальных показателей за последние пять лет, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики.

Уточняется, что на европейской части РФ и на Урале цены выросли на 3,4%, достигнув отметки 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири электроэнергия подорожала 0,6%, до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Рост цен на мощность за прошлый год превысил инфляцию: в первой ценовой зоне (европейская часть страны и Урал) на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй зоне рост составил 7,1%, до отметки 652,2 тыс. руб.

Издание поясняет, что одноставочная цена складывается из стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) и цены на мощность.

РСВ в прошлом году снизилась, но из-за роста оптовой стоимости, мощности подорожали. Произошло это из-за нерыночных надбавок, которые в них закладываются, в частности речь идет о надбавках за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ).

В 2020 году платежи за электроэнергию выросли из-за ввода энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1. Также свою роль сыграли ввод в действие новых возобновляемых источников энергии и сокращение числа потребителей из-за пандемии.

«Совет рынка» прогнозирует рост в 2021 году одноставочной оптовой цены в среднем на 5,6%, в данном случае в первую очередь за счет Сибири. В европейской части страны и на Урале рост цен составит 3,8%, в Сибири — 13,4%, считают в ассоциации.

