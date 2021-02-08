Суточный прирост больных COVID в России стал минимальным с октября 2020 года

В России зафиксирован минимальный суточный прирост коронавируса, начиная с октября прошлого года, - 15 916 случаев в 85 регионах, передает оперштаб. За все время пандемии в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев болезни. Скончались в общей сложности 75 500 человек, из них 407 пациентов умерли от инфекции за последние сутки. Успешно перебороли заболевание за последние 24 часа 15 881 пациент, в общей сложности выздоровели 3,4 млн пациентов.

Москва продолжает лидировать по количеству выявленных инфицированных за сутки, - 1 728 новых случаев COVID. В общей сложности в столице выявлено 945 тыс. COVID-больных, из которых более 851 тыс. успешно поправились, 80 тыс. продолжают оставаться под наблюдением врачей. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.

На втором месте среди регионов с наибольшим распространением коронавируса остается Санкт-Петербурге (+1551), в Московской области 912 новых заболевших. Область находится на третьем месте. В пятерке Нижегородская область (+465) и Воронежская область (+368).

Россия занимает пятое место в мировом антирейтинге стран по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США (27 млн случаев), далее следуют Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн), Великобритания (4 млн). Общее число заболевших COVID в мире составило 106,2 млн случаев, скончались 2,3 млн человек.

