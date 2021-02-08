Bloomberg: российская вакцина – главная сила в борьбе с пандемией

Когда Владимир Путин объявил в августе прошлого года о разрешении применения в России первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» до завершения ее испытаний, эти слова встретили с большой долей скепсиса. Однако за прошедшие полгода много изменилось. Российский президент, как пишет Bloomberg, «может пожинать дипломатические дивиденды» от самого крупного в постсоветской истории научного прорыва. Отношение к российской вакцине изменилось после появления в самом авторитетном медицинском журнале Lancet статьи, из которой следует, что она не уступает западным вакцинам по эффективности (испытания Lancet на 20 тыс. пациентов показали эффективность на уровне 91,6%), но намного дешевле и легче хранится и перевозится, а также, что она значительно эффективнее китайской вакцины. «Спутник V» дороже вакцины AstraZeneca, но и эффективнее.

«Дипломатические дивиденды» — это очередь из стран, желающих купить «Спутник V». Вакцинирование российской вакциной означает повышение авторитета России. На данный момент «Спутник V» разрешили для использования приблизительно в двух десятках стран, включая члена Евросоюза — Венгрию. Причем, число стран, где российскую вакцину разрешают для применения, растет едва ли не каждый день. Со дня на день это произойдет в таких многонаселенных странах, как Индия и Бразилия. Растет и число стран, купивших «Спутник V» или готовых ее купить. Их уже больше 30.

Особые надежды в Москве возлагают на многообещающий европейский рынок, который благодаря руководству ЕС испытывает сейчас дефицит вакцин. Россия обратилась к европейскому медицинскому регулятору «Европейскому агентству по лекарственным средствам» (EMA) с просьбой разрешить применять «Спутник V» на территории Евросоюза. Германия пообещала помочь в ускорении процесса, который может затянуться на несколько месяцев. После получения разрешения российскую вакцину можно будет использовать, заявила на прошлой неделе канцлер Меркель, для защиты жителей 27 членов ЕС от коронавируса.

То, что в Брюсселе изменилось отношение к российской вакцине, доказал и визит в Москву Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который поздравил главу российского МИД Сергея Лаврова: «Это хорошая новость для всего человечества. Она означает, что у нас больше будет больше инструментов для борьбы с пандемией… Теперь я надеюсь, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет подтвердить эффективность этой вакцины, чтобы её можно было использовать в странах ЕС».

В нынешней ситуации гонка за вакциной от коронавируса имеет не только медицинское, но и геополитическое значение. Россия, пишет Bloomberg, многого добилась в этом отношении. Она входит в очень маленький список стран, сумевших разработать эффективную вакцину, что говорит о высокоразвитой науке.

Сейчас рано говорить о геполитических достижениях России благодаря вакцине «Спутник V», но несомненно она значительно усилит мягкую силу Москвы на международной арене в очень непростое из-за десятков антироссийских санкций время.

Единственное препятствие на пути полного российского успеха — это недостаток мощностей для производства вакцины. Правительство пообещало вакцинировать всех россиян бесплатно. «Спутник V» сейчас выпускается не только в России, но и на фармацевтических фабриках в ряде стран, включая Индию, Южную Корею и Бразилию. На прошлой неделе было подписано соглашение, по которому российскую вакцину будут производить и в Турции, несмотря на то, что Анкара договорилась купить 50 млн доз китайской вакцины Sinovac и 4,5 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Хорошие шансы у «Спутника V» «завоевать» Латинскую Америку. 25 января, на следующий день после объявления о заражении Covid-19, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что «искренне благодарен» Путину за 24 миллиона доз вакцины «Спутник V», которые Мексика получит в феврале и марте.

Тремя днями позже президент Боливии Луис Арсе лично встречал груз российской вакцины в аэропорту Ла-Паса.

В январе после получения полумиллиона доз вакцины «Спутник V» началась массовая вакцинация в Аргентине, которая испытывала проблемы с получением западных вакцин. Вакцинируется «Спутником V» население Никарагуа, Парагвая и Венесуэлы. Бразилия, самая многонаселенная страна континента, объявила 3 февраля об отмене обязательного условия проведения третьей фазы испытаний для разрешения применения вакцины. Это значит, что в ближайшем будущем «Спутник V» будет разрешен к применению на территории крупнейшей латиноамериканской страны и начнется массовая вакцинация.

«Окном» в Африку для «Спутника V» стала еще в декабре прошлого года Гвинея, где российской вакциной вакцинировались президент Альфа Конде и несколько министров. «Спутник V» хотят получать также в Зимбабве, ЦАР и Кот д-Ивуаре.

Обращает на себя внимание, что российская вакцина «Спутник V» применяется не только в дружественных Москве странах, но и в таких государствах, как, например, ОАЭ, которые являются союзником США.

Несмотря на почти двукратное преимущество по эффективности «Спутнику V» однако трудно конкурировать в Азии с китайской вакциной Sinovac. На азиатском континенте господствует китайская вакцина. Среди азиатских стран, готовых вакцинироваться «Спутником V», выделяются Филиппины, которые хотят заказать 25 млн доз российской вакцины.

Кстати, Москва и Пекин могут договориться о сотрудничестве и в этой сфере. Подписано, сообщает Bloomberg, предварительное соглашение об испытаниях совместного вакцинирования «Спутником V» и китайской вакциной CanSino Biologics