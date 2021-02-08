Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по COVID-19

Владимир Ефимов – заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям – оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в российской столице.

По слом чиновника, соблюдение всех эпидемиологических требований по COVID-19 позволяет оперативно снимать часть ограничений в городе, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые продолжают действовать в Москве, также положительно влияют на снижение числа заболевающих. Это позволяет нам оперативно снимать те ограничения, которые есть», – резюмировал Ефимов, добавив, что в настоящее время в столице осталось не так много действующих ограничений.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзоре предположили, что масочный режим в России может быть отменён уже в 2021 году при условии соблюдения россиянами профилактических мер против коронавируса.

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», – рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что для победы над эпидемией необходимо, чтобы иммунитет к коронавирусу сформировался не менее чем у 60-70% населения страны.

Напомним, по данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксирован минимальный суточный прирост коронавируса, начиная с октября 2020 года – 15 916 случаев. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали более 3,9 млн случаев болезни.

Скончались в общей сложности 75 500 человек, из них 407 пациентов умерли от инфекции за последние сутки. Успешно перебороли заболевание за последние 24 часа 15 881 пациент. В общей сложности выздоровели 3,4 млн пациентов.

Москва продолжает лидировать по количеству выявленных инфицированных за сутки – 1 728 новых случаев COVID-19. В общей сложности в столице выявлено 945 тыс. больных, из которых более 851 тыс. успешно побороли коронавирус. 80 тыс. продолжают оставаться под наблюдением врачей. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.

На втором месте среди регионов с наибольшим распространением ковида остается Санкт-Петербурге (+1551), в Московской области 912 новых заболевших. Область находится на третьем месте. В пятерке Нижегородская область (+465) и Воронежская область (+368).