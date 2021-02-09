Акции дня: трейдеры с позитивом смотрят на результаты «Русала»

Бумаги российской объединенной компании «Русала» торговались лучше рынка по итогам дневной сессии во вторник, 9 февраля. За день акции подорожали на +2,05% до 37,250 руб. за бумагу.

Согласно отчету, по итогам 2020 года компания произвела 3,755 млн тонн алюминия, практически сохранив уровень 2019 года в 3,757 млн тонн (-0,1%). Продажи алюминия по итогам года снизились на 6% до 3 926 тыс. тонн. На результаты повлияло падение мирового спроса на металл и профицит алюминия на рынке. При этом в четвертом квартале 2020 г. производство выросло к аналогичному периоду +1,2% до 950 тыс. тонн. Продажи алюминия в четвертом квартале выросли на +2% до 1 028 тыс. тонн. Операционные показатели компании за 4 квартал 2020 оказались близки к ожиданиям, «мы расцениваем их нейтральными», отметили аналитики «Газпромбанка».

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,55% до 3426,86 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,30% до 1457,87 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:18 мск составила 60,64 долларов за баррель (+0,13%). Российская валюта укреплялась – 74,15 рублей за доллар.