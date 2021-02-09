Илон Маск открывает новую страницу в истории криптовалют

Если относительно «отца» биткойна, придумавшего самую популярную цифровую валюту, кипят споры, то с именем человека, который выведет его из «тени» и сделает полноправным участником финансовой системы планеты, подобных проблем, скорее всего, не будет. Таким человеком, похоже, не прочь стать Илон Маск, который в последние дни и недели уделяет раскручиванию биткойна едва ли не больше времени, чем собственным компаниям. Трудно назвать иначе чем «раскручиванием» твиты Маска, в которых он хвалит биткойн, и решение его Tesla купить этой криптовалюты на полтора миллиарда долларов, а также заявление о принятии его в качестве денежного средства, которым можно рассчитываться за покупку, например, электромобиля.

Конечно, поклонники криптовалют утверждают, что принятие их глобальной финансовой системой – дело решенное, тем не менее, их применение сейчас минимально и ограничивается такими компаниями, как MicroStrategy Inc. и Square Inc. Поэтому участие в раскрутке биткойна такой крупной компании, как Tesla, которая не только является общепризнанным лидером в электромобильном секторе, но и входит в индекс S&P 500 и которую возглавляет самый богатый человек планеты, дорогого стоит.

«Мы видим фундаментальные причины для появления корпоративной криптовалюты и надеемся, что остальные последуют нашему примеру»,- написали аналитики Fundstrat Global Advisors.- Конечно, мы не ждем, что это произойдет за один день, но считаем, что все больше предпосылок и возможностей для ее проникновения в мир корпоративных финансов. Надеемся также, что эта тенденция продолжится».

Новость о том, что Tesla собирается принимать биткойн в качестве платежного средства, позволила ему установить очередной рекорд – 47 тысяч долларов. В прошлом году стоимость этой цифровой валюты выросла в четыре раза. В январе она прибавила еще 60% благодаря похвалам таких известных инвесторов, как Пол Тюдор Джоунс, и компаний типа PayPal Holdings Inc.

Несмотря на то, что обещание Tesla купить на полтора миллиарда биткойнов весьма существенное по объемам, потому что это 8% от ее последнего ликвидного денежного потока, в масштабах всего S&P 500 это капля в море (0,05% от 2,79 трлн долларов).

Естественно, далеко не все аналитики и экономисты одобряют вложение Илона Маска. Они считают его слишком рискованным ввиду крайне высокой волатильности биткойна, который может легко взлететь или упасть за день на 10% и на 50% за год.

Аналитики, в большинстве люди консервативные, указывают, например, на то, что все остальные, кроме Tesla, пользуются биткойном исключительно как средством для спекуляций, а не для платежей.

Конечно, есть у криптовалют и немало защитников. Они возражают, что корпоративный мир все больше интересуется ими (криптовалютами). Так, директор MicroStrategy Майкл Сейлор провел на прошлой неделе семинар о принятии биткойна финансовыммиром и заявил, что заявки на участие прислали более 1400 компаний.

«Да, биткойн пока не входит в бизнес-стратегию по приобретению активов,- говорит он,- но такие компании, как MicroStrategy и теперь Tesla являются очень заметными адвокатами этого процесса. С такими громкими сторонниками принятие биткойна в финансовую систему пойдет значительно быстрее, чем ожидалось».

Скорость «потепления» к биткойну у различных секторов экономики разная. Более открыты к идее сделать его полноправным платежным средством технологические и финансовые компании.

«Меня не удивит, если схожие заявления последуют в течение этого года от некоторых IT-гигантов, например, от Facebook или Google,- говорит основатель финтеховской компании AllianceBlock Амбер Гаддар.- Но все же мне кажется, что им (цифровым валютам) предстоит еще долгий путь».