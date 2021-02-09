Bloomberg: в России против H&M возбуждено уголовное дело

В декабре 2020 года Федеральная таможенная служба возбудила дело против российского подразделения шведской фирмы Hennes & Mauritz ABпо обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 3,1 млрд рублей (42 млн долларов), сообщает Bloomberg. Речь в документах, с которыми ознакомилось агентство, идет об импорте товаров с 2016 по 2019 год.

Пресс-служба главного офиса H&M в Стокгольме подтвердила Bloomberg факт проведения расследования, но не смогла предоставить подробностей, поскольку сама компания не получала подробной информации от российских властей. Федеральная таможенная служба не ответила на запросы Bloomberg о комментариях.

В 2019 году H&M заплатила в российский бюджет 3,1 млрд рублей недоимок после проведенного аудита, сообщил источник издания. Однако это не предотвратило возбуждение уголовного дела, которое может повлечь за собой штраф или тюремное заключение для руководителей высшего звена компании.

Продажи H&M в России за прошлый финансовый год, который завершился 30 ноября 2020 года, составили 6,23 миллиарда крон. В РФ, которая является для H&M седьмым по величине рынком, у компании работает 155 магазинов .

Bloomberg напоминает, что в 2014 году шведский производитель косметики Oriflame был оштрафован российскими властями на 1 миллиард рублей за налоговые нарушения по делу, которое по заявлению Ассоциации европейского бизнеса, «серьезно обеспокоило» европейское бизнес-сообщество.