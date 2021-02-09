Боррель выступает за новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп

Боррель на пленарной сессии Европарламента заявил депутатам, что поддерживает новые санкции против России, сообщает «РИА Новости».

«Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Ранее сообщалось, что Боррель заявил, комментируя свой визит в Москву, который состоялся с 4 по 6 февраля, охарактеризовал российско-европейские отношения как неудовлетворительные.

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных. Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, когда мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией перед стратегическими дебатами по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Совете Европы», – сказал Боррель.

Боррель заявил, что Европейский Союз ожидает немедленного и безоговорочного освобождения оппозиционного политика Алексея Навального вместе с лицами, «произвольно задержанными во время недавних демонстраций».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС «решительно осудил» решение российских властей выслать трех европейских дипломатов и отверг обвинения в том, что они вели деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Боррель призвал российские власти пересмотреть это решение.

5 февраля, во время визита Борреля министерство иностранных дел России объявило «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По данным МИДа иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста сторонников Алексея Навального.