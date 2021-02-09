Достижения аграриев полетят в утиль

Правительство в начале года «порадовало» отечественных аграриев намерением повысить утилизационный сбор для сельскохозяйственной техники, державшийся на одном уровне с момента введения в 2016-м году. После принятия соответствующего решения, аграрии ждут резкого роста цен на отдельные виды самоходной техники и прицепов – для условного трактора мощностью 180-220 л.с. он вырастет примерно с 500 до 1,5 млн рублей, а на комбайн с силовой установкой 256-326 л.с. этот «квазиналог» вырастет с 1,1 до 2,5 млн рублей.

Все опрошенные «Экспертом» аграрии жалуются на то, что бюджеты на закупку сельскохозяйственной техники, являющейся неотъемлемой частью производственных бизнес-моделей, были заложены еще в прошлом году. Теперь резкое повышение утильсбора приведет к фактическому срыву закупок необходимой техники, поскольку кредитные соглашения с банками не предусматривают изменения условий из-за внезапного изменения политики правительства. Таким образом у многих предприятий АПК не будет выполнена запланированная на 2021-й год инвестпрограмма – это напрямую повлияет на итоговый объем инвестиций в основной капитал в российской экономике, который, согласно прогнозу Минэкономразвития по результатам кризисного 2020-го года упал на 6,6%, и должен вырасти в текущем году на 3,9%.

Внезапное повышение утильсбора вдобавок сделает недоступной для многих аграриев импортную сельскохозяйственную технику – по приблизительным подсчетам ее доля в общем парке составляет до 40%. И хотя чиновники Минпромторга утверждают, что отечественные производители сельхозтехники способны полностью покрыть весь спрос российских аграриев, на деле ситуация выглядит совершенно иначе. В частности, президент ассоциации «АСХОД» Павел Репников утверждает, что в России сейчас производятся тракторы преимущественно мощностью выше 300 л.с., а техника меньшей мощности, на которую и приходится основной спрос, ими практически не выпускается.

Но и уже подготовленная к импорту техника может зависнуть и не попасть к своим новым владельцам, так как поставки зарубежной сельхозтехники в основном происходят весной – в апреле и мае – и она может попросту зависнуть на таможне, увеличивая издержки аграриев на ее складское хранение, пока они же будут вынуждены искать дополнительные бюджеты под резко подорожавшее таможенное оформление.

Движение в обратную сторону

Замдиректора по закупкам Агрокомплекса им. Ткачева (Краснодар) Сергей Мельников утверждает, что с резким повышением утильсбора предприятие не сможет достичь тех показателей эффективности, которые показывало в последние годы. Учитывая рост издержек (около 60% техники в компании – иностранного производства, и ежегодно обновляется на 10-15%), заметно вырастет себестоимость готовой продукции, а значит и ее цена для конечного потребителя.

Другие аграрии утверждают, что рост цен на готовую продукцию будет обеспечен не только тем, что производители понесут дополнительные издержки: часть из них будет вынуждена работать на старых машинах и приостановить обновление имеющегося парка. Результатом станут нарушения сроков посевной компании, более частые поломки техники и, как следствие, снижение урожайности.

Схожее мнение приводят и представители ГК «АгроЦентр», уверенные, что из-за непродуманного решения правительства упадет и качество сервисных услуг. «Повышение утилизационного сбора, однозначно скажется в сторону снижения продаж техники. Мы будем вынуждены значительно снижать свои затраты, в первую очередь это коснется наших основных затрат – на персонал, – говорит собеседник «Эксперта». – Также нам придется пересмотреть свои инвестиционные планы в сторону отказа от покупки новых автомобилей, оборудования и вложения в новые дилерские центры, что безусловно скажется на уровне обслуживания клиентов и их качество работы».

Где деньги, Зин?

С точки зрения расходования средств, собранных через утилизационный сбор, к правительству тоже есть много вопросов. На данный момент необходимость его повышения чиновниками объясняется тем, что эти средства будут направлены на финансирование мер государственной поддержки спроса и поддержку занятости в сельскохозяйственной отрасли, но эксперты отрасли как раз утверждают, что поддержать спрос в этом плане просто невозможно в силу того, что между российской и импортной сельхозтехникой в принципе нет конкуренции из-за разницы в цене и отсутствия отечественных аналогов некоторых зарубежных образцов техники.

Кроме того, не лишним будет напомнить, что первоначально введение утильсбора в России объяснялось необходимостью профинансировать создание инфраструктуры по безопасной утилизации техники, но до сих пор ничего подобного в стране не появилось, а старая техника, как и прежде, чаще всего сдается на металлолом. Получается, что целевое использование средств, полученных за счет внедрения утильсбора, в России так и не началось.