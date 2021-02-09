Эксперты выяснили, что россияне собираются дарить близким на 23 февраля и 8 марта

23 февраля и 8 марта празднуют 73% россиян, сообщает Rambler Group данные своего опроса, который имеется в распоряжении ТАСС. Почти половина респондентов (48%) в предстоящие выходные дни будет отдыхать дома или на даче, 22% намерены организовать выезд с друзьями или коллегами, такая же часть россиян намерена провести праздники в кругу семьи. Для 7% опрошенных 23 февраля и 8 марта будут рабочими днями, а 1% респондентов решили пойти в баню.

58% опрошенных мужчин выбрали традиционные для 8 Марта подарки - цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения.

«Среди женщин лишь 5% рассматривают в качестве подарка мужчинам стандартные носки и пену для бритья», - говорится в опросе.

25% опрошенных заявили о намерении подарить впечатления, 13% - деньги. По 2% участников запланировали купить одежду или обувь, 2% - смартфоны и электронику

Большинство респондентов (47%) сообщили, что планируют выделить на подарки до 3 тыс. рублей, до 5 тыс. рублей готовы потратить на подарок 18% принявших участие в опросе. Еще столько же (18%) заявили, что не пожалеют для близких любых денег. Остальные отметили индивидуальный подход к покупке подарков. До 100 тыс. рублей готовы потратить на подарок 2% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 8 февраля 2021 года среди 16 тыс. человек на портале Rambler.

