Эрдоган объявил о планах отправить ракету на Луну

Президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии презентации Национальной космической программы заявил, что его страна планирует к концу 2023 года запустить в ракету, которая прилунится на Луне, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Кроме того, в рамках Национальной космической программы Турция планирует отправить своего гражданина в космос.

Эрдоган пообещал, что «дорожная карта Национальной космической программы, которая выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована».

Президент Турции сообщил, что за последние 18 лет Турция выделила 2,1 миллиарда лир (300 млн долларов по курсу на сегодняшний день – Эксперт) на 56 проектов, связанных со спутниками, космосом, системами запуска и космическим оборудованием.

Также Эрдоган сообщил о намерении властей объединить производство спутников в рамках единой турецкой компании, способной конкурировать на мировой арене в области разработки спутников нового поколения.

«Турция, в рамках Национальной космической программы, намерена повысить свою конкурентоспособность в космосе за счет инвестиций в космическую метеорологию», – заявил турецкий лидер.

Помимо этого, Турция планирует расширить свои возможности в сфере астрономических наблюдений за космическими объектами с Земли.