Самый крупный провал студии Ghibli

Привычный холодный пейзаж скоро разбавит новая анимационная картина, да еще и от студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки. Однако после гениальной «Души» Pixar – единственной стоящей картины сейчас в кинотеатрах – «Ая и ведьма» просто меркнет, особенно если взять во внимание (а этот момент точно не получится упустить), что японские аниматоры решили «косить» под пиксаровскую 3D анимацию. Компьютеры узурпировали перо и бумагу – поклонники в ужасе.

Ghibli vs Pixar

Под пристальным руководством оригинального и вдумчивого японца Хаяо Миядзаки, основавшего Ghibli в 1985 году, проекты студии ждал только успех. Начиная с «Навсикаи из Долины ветров» с рейтингом 8.1, студия уверенно, но не торопясь, начала выстраивать себе репутацию идеального продакшана. «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» и оскороностная картина «Унесенный призраками» – поражали своими кассовыми сборам, совершенной анимацией и глубоким сюжетом. Ghibli – японский аналог той самой американской студии Pixar, такой же успешной и философичной.

Теперь японцы решили походить на американский продакшн еще и компьютерной графикой. Pixar – ее неизменные популизаторы и начинали с трехмерных корометражек, когда все это казалось дурным новшеством. Проблема в том, что у Pixar компьютерная графика смотрится органично, можно сказать, что это их «фишка». Кроме этого, каждый новый фильм выглядит все более профессионально – шерсть животных, ворсинки свитера и движения персонажей в последних релизах выглядят скорее настоящими, чем анимированными. Мельчайших деталей так много, что в одной из недавних картин «История игрушек 4» для обработки одного кадра компьютером требовалось от 60 до 160 часов – верится с трудом.

Если Pixar предел совершенства современной трехмерной анимации, то «Ая и ведьма» решили взять планку пониже. Даже неопытный глаз видит, что 3D-графика скорее находится на уровне прошлого десятилетия. Поклонников студии это особенно огорчает, ведь Ghibli всегда славилась превосходной анимацией. В каждом кадре были реалистично (в отличие от большинства аниме) прорисованные детали и персонажи, а все бэкграунды были достойны висеть на стене в рамке. «Фишкой» Ghibli стал, наоборот, кинематограф, нарисованный от руки.

Конечно, студии и до этого приходилось использовать компьютер, чтобы ускорить создание картин. Обычно это касалось монтажа – почти всегда он производился на компьютере. Принцесса Мононоке 1997 года была на 10 процентов CGI, а в 2018 году, Миядзаки создал 14-минутную «Гусеницу Боро» для музея Studio Ghibli, свою первую полностью компьютерную графику. Но технологии был лишь вспомогательным элементом или вынужденной мерой, а стиль фильмов все равно неизменно оставался рисованным.

«Ая и ведьма» показалась всем неоправданным экспериментом. Конечно, без экспериментов не было бы развития, но неумело анимированные герои скорее воспринимаются регрессом. Аудиторию возмутил не переход на новый формат, а внезапная потеря качества, которым всегда славилась Ghibli. Скорее всего, японские аниматоры просто решили проверить «зайдет» ли их зрителям популярный сейчас 3D формат, но сами японцы не привыкли к такому оформлению творчества, что частично объясняет неудачную графику. Помимо сериала «Ронья, дочь разбойника» от Polygon Studios, сделанным полостью в 3D, в Японии продолжает процветать сочетание компьютерной графики и рисованной анимации.

Яблоко не от яблоньки

Радует лишь то, что над экспериментальным проектом работал не сам Миядзаки – он в очередной раз вернулся с пенсии, чтобы воплотить в жизнь другую картину, которая точно будет лучше и выйдет где-то через два года. «Ая и ведьма» далеко не первый мультфильм для старшего сына аниматора Горо Миядзаки. «Сказанья Земноморья» (2006) получил антипремию «Худший фильм года» на награждении Bunshun’s Rasberry Awards, японском аналоге «Золотой малины». Тогда критики всерьез удивились, так как студия, пожалуй, впервые не выпустила настоящий шедевр – на эмоциях они назвали «Сказанья Земноморья» «худшим фильмом студии». Тогда Миядзаки-старший объяснил, что его почти тридцатилетний сын «еще не взрослый» и не готов выпускать действительно стоящие проекты.

Горо прислушался к критике и долго работал над анимационной картиной «Со склонов Кокурико» (2011), которая была вполне успешной, заняв первое место по кинопрокату в Японии в тот год и даже получив несколько премий. IMDb оценивает мультик на 7.4, и он действительно неплохой. Тогда ходили слухи о том, что Хаяо Миядзаки планирует завершить свою карьеру, поэтому кассовые сборы скорее больше оправданы тем, что аудитория с волнением относилась к будущему студии и хотела посмотреть, какой она станет в виденье Горо. На радость всем, великий аниматор Миядзаки все же вернулся через пару лет, да еще и работу сына оценил чуть выше – словом, все были довольны, но 2020, конечно же, разрушил все надежды («Ая» вышла в Японии в прошлом году).

По мнению Широ Йошиоко, университетского профессора и по совместительству любителя аниме, Горо вполне может разрушить репутацию Ghibli. Миядзаки-младший уже давно демонстрирует свой интерес к компьютерной графике – упомянутый в статье сериал «Ронья, дочь разбойника» создал именно он. 3D проект был вполне удачным по мнению критиков, но Йошиоко не понимает зачем Ghibli берет Горо под свой зонтик. В своей рецензии на последний мультфильм он написал: «Пусть Горо Миядзаки создает свою средненькую CGI анимацию под покровительством другой студии, тех же самых Polygon Studios, например. Но выпускать убогие CGI картины исключительно для младшей аудитории с логотипом Ghibli – недопустимо».

Déjà vu

Отход от качества Ghibli отражается и на сюжете: на замену оригинальным историям приходят клише. Маленькую Аю удочеряет ведьма, и девочка с энтузиазмом погружается в мир волшебства. По словам японских критиков, уже успевших посмотреть мультик в кинотеатрах, история «заставляет закрывать лицо руками» и «еще хуже компьютерной анимации». О правоте таких оценок все желающие смогут вынести суждение в конце марта, когда «Ая и ведьма» выйдет в российский прокат.

Для остальных любопытных подойдёт и трейлер – он прекрасный, так как полностью передает всю суть фильма. Максимально американизированная картина скорее похожа на плоскую комедию. Устрашающая обстановка в детском контексте еще напоминает «Скуби-Ду», а музыкальное сопровождение и реакции персонажей – средненький сериал на канале «Дисней». Те, кто не видел ни того, ни другого могут посмотреть на рейтинг IMDb, чтобы прикинуть, насколько все плохо – «Ая и ведьма» оценена там на 4.8.

Из-за того, что фильм так сильно напоминает любимые всеми мультфильмы детства, невольно возникает своеобразное déjà vu, которое еще больше усиливается в контексте студии. У Ghibli уже есть мультфильм про юную колдунью «Ведьмина служба доставки» (1989). Внешне их, конечно же, сложно сравнивать, но у обоих ведьмочек есть черный говорящий кот и обе они вдали от родного дома большую часть сюжета – ассоциация возникла у многих критиков во время первых минут просмотра фильма. Еще и старшая колдунья Бэлла Йага, удочерившая девочку, многим напомнила Юбабу из «Унесенных призраками» (2001). Углубляться в этот вопрос дальше не стоит, так как сходств слишком много – все персонажи и детали, словно отголоски уходящей эпохи Ghibli.

Горо безусловно вдохновлялся героями, созданными феноменальным воображением Хаяо Миядзаки. Остается понять для чего: хотел ли он таким странным образом отдать дань нарисованному прошлому студии? Или же решил, что концепты знаменитых персонажей теперь в общем доступе и их можно использовать, пренебрегая уникальностью?

Путешествия во времени

Японская анимация не стоит на месте, и эра Хаяо Миядзаки когда-нибудь станет таким же прошлым, как черно-белое кино. Вопрос в том, займет ли кто-то его место? Если студия Ghibli и дальше пойдет по такому пути, у них вряд ли получиться достойно продолжить дело своего основателя. Зато приемником Миядзаки может стать Мамору Хосода с его крайне сильной картиной «Девочка, победившая время» и номинированной на премию «Оскар» «Мираи». Не менее достойный кандидат – Макото Синкая, чей полнометражный мультфильм «Твое имя» стал самым кассовым аниме за всю историю жанра. Совпадений не бывает, но вот оно: все перечисленные фильмы потенциальных приемников Миядзаки – про путешествия во времени. Посмотрим, как у них получится перенести нас, зрителей, в будущую эру японской полнометражной анимации.

Хорошая статья всегда показывает две стороны медали. И как бы строго критики не судили Горо Миядзаки – его можно понять. Мы привыкли воспринимать студию Ghibli, как исключительно творческий проект – действительно, старший аниматор подходил к каждому фильму, как к своему детищу, внося туда редкую оригинальность с щепоткой детской искренности. Но здесь, к сожалению, играет роль коммерческий фактор. Студии нужно пробовать новое, что-то более подходящее для нынешнего поклонения Z, которое выросло на компьютерных играх и объемной графике. Да, у Горо не получилось воплотить новый формат, сохранив фирменное качество Ghibli, но аниматор просто стал заложником нашего времени, когда на первом месте всегда коммерция, а истинные ценности, так прекрасно воплощенные Хаяо Миядзаки, отходят на второй план. Остается надежда на то, что приемники великого режиссера все-таки помогут нам увидеть другие времена.