Курс доллара: в Сбербанке рассказали, какие факторы определят динамику рубля

Очередную рабочую неделю российская валюта начала с роста к основным резервным мировым валютам. Стартовав утром с 74,50 за долл. и 89,69 за евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже, рубль ещё немного прибавил, завершив понедельник в плюсе в обеих парах.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 74,24 руб., что на 40,25 коп. ниже, чем было вечером в пятницу. Просел накануне и евро – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 89,46 руб. (-47,75 коп.).

Таким образом, национальная валюта подорожала в понедельник на позитивной динамике внешних рынков и мировым ценам на «чёрное золото», которые усилили свой рост. При этом возрождение интереса инвесторов к рисковым активам, к которым относится и рубль, связано с надеждами на принятие новых мер поддержки американской экономики и замедлением темпов распространения COVID-19.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль в понедельник совершил восходящее движение, обновив двухнедельные вершины к бивалютной корзине.

«Глобальные рынки вчера активно росли. Кроме того, нефтяные цены после небольшой коррекции вновь пошли вверх. И даже несмотря на то, что мировые площадки акций во второй половине дня стали немного проседать, а индекс доллара совершил рывок вверх, рубль всё равно остался в плюсе», – рассказал эксперт.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 74,50-76,00 и в диапазоне 88,50-90,00 – в паре с евро.

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытие Брокер», рубль в начале новой рабочей недели продолжал следовать за дорожающей нефтью. Эксперт отметил, к середине вчерашних торгов бочка «чёрного золота» сорта Brent стоила 4 475 руб.

Ставки МБК, фиксировавшиеся накануне, как бы дают понять, что в банковской системе допускают мягкую риторику российского регулятора. Но Кочетков предположил, что ЦБ может, напротив, подать сигнал об ужесточении.

«Слабый рубль продолжает оказывать ценовое давление, так как увеличилась разница внутренних и внешних цен экспортных товаров. Поэтому российский Центробанк вряд ли допустит в своей риторике хоть какие-то намёки на улучшение условий для смягчения денежно-кредитной политики», – считает эксперт.

Он также напомнил, что все последние высказывания представителей регулятора озвучивали позицию, что ситуация для продолжения снижения ставки стала хуже, по сравнению с летом.

«При этом внешние условия пока не позволяют национальной валюте проявлять волатильность. В частности, индекс «американца» растёт. Кроме того, рубль остаётся под давлением возможных санкций. Глава европейской дипломатии Боррель, побывавший в России, провёл в Москве конструктивную, позитивную для нашей страны пресс-конференцию. Но вернувшись в Брюссель, он вновь сделал целый ряд очень жёстких заявлений. Поэтому прогнозировать дальнейшее укрепление рубля мы пока не будем», – сказал Кочетков.

В свою очередь в Сбере рассказали, что будет определить дальнейшую динамику рубля. По мнению управляющего «Сбербанк Управление Активами» Рената Малина, позиции национальной валюты будут зависеть от отношения инвесторов к активам из развивающихся стран.

При это он напомнил, что на прошлой неделе произошло заметное восстановление интереса к риску со стороны глобальных игроков.

«Улучшение рыночных настроений стало следствием ожиданий фискального стимулирования американской экономики. Также инвесторы с оптимизмом воспринимают улучшение ситуации с COVID-19 в мире на фоне ускорения вакцинации. Благодаря этому выросли котировки акций, сырьевых активов, а также укрепился рубль», – подчеркнул Малин.

Кроме того, как отметил представитель Сбера, российская валюта благоприятно отреагировала на снижение геополитических рисков и ценам на нефть марки Brent, которая ещё в пятницу подобралась к 60 долл. за бочку марки Brent. В итоге рубль сумел за неделю прибавить в паре с долларом 1,4%.

В крупнейшей кредитной организации страны полагают, что в ближайшей перспективе волатильность в рубле может остаться высокой.

«Основными же факторами, которые будут влиять на курсовую динамку, будет оставаться отношение глобальных игроков к риску, стоимость котировок «чёрного золота» и геополитика. Если же говорить о прогнозе по курсу рубля на краткосрочную перспективу, то мы видим нашу валюту в пределах 74,00-75,50 за один доллар. А при наиболее благоприятном сценарии уже в ближайшие дни возможно укрепление рубля ниже данного диапазона», – резюмировал аналитик Сбера