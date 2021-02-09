Маск торопится на вечеринку

Валюта высоких технологий

Американская компания Telsa сообщила в заявке в SEC о приобретении биткойнов на сумму 1,5 млрд долларов. Также в документе говорится, сообщает Yahoo.Finance, что в высокотехнологичный производитель рассчитывает в будущем принимать эту криптовалюту от покупателей. Заявление было воспринято инвесторами более чем благосклонно: биткойн резко вырос в цене, достигнув нового исторического максимума 47,550 тыс. долл.

«В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и максимизации доходности наших денежных средств, которые не требуются для поддержания адекватной операционной ликвидности. В рамках этой политики мы можем инвестировать часть таких денежных средств в определенные альтернативные резервные активы. Так, мы инвестировали в общей сложности 1,50 млрд долларов в биткойн в соответствии с этой политикой», — написала компания в заявке SEC.

Согласно данным The fling, Tesla заявила, что рассчитывает начать принимать биткойн в качестве оплаты своих продуктов уже «в ближайшем будущем», — как только это будет разрешено официально. Кстати, неделей ранее глава Tesla Илон Маск обсуждал биткойн в интервью в популярном приложении голосового чата Clubhouse: «Я действительно думаю, что на данный момент биткойн — это хорошая вещь. Я являюсь сторонником биткойна, хотя несколько опоздал на вечеринку. И я думаю, что биткойн действительно находится на грани получения широкого признания финансовым сообществом», — заявил Маск.

И все же курс биткойна остается по-прежнему одним из самых чувствительных к различного рода событиям на этом молодом рынке, констатирует главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Достижение криптовалютой очередного исторического максимума, по его мнению, является реакцией на новое вливание капитала и появление новых игроков — собственно, здесь свою роль сыграла «Тесла».

Грубо говоря, если какие-то инвесторы вложились в новые биткойны и это была существенная доля средств — его курс может значительно расти. Общая сумма всех выпущенных биткойнов сейчас составляет около 18,6 млн, а капитализация всего крипторынка не превышает 1,17 трлн долл., констатирует аналитик, отмечая, что это не столь большая величина.

Если рассуждать о том — как и почему стоит вкладываться в биткойн, то здесь важно понимать, предупреждает аналитик, что профессиональные консультанты не будут рекомендовать этот инструмент как возможность получить гарантированную выгоду. В качестве объекта для спекуляций эта криптовалюта также не подходит — если она приобретается, то на крайне долгий срок. При этом угадать, когда из него лучше всего выйти, также невозможно.

Если говорить о прогнозах по стоимости биткойна, то пока ожидать от него новых высот не следует, считает эксперт. Резкий скачок цены может также обернуться зеркальным падением — одна из причин снижения, это если кто-то из крупных держателей, например, захочет из него выйти. В перспективе 2021 года цена может снижаться на 20-30% и возвращаться к достигнутому максимуму.

В то же время он отмечает, что потенциал у биткойна достаточно приличный и эта криптовалюта может привлекать в свои ряды другие высокотехнологичные компании уровня Tesla. При столь стремительном развитии высоких технологий в мире инвестирование в биткойн будет актуальным.

Страшно привлекательный и страшно волатильный

Илон Маск — богатейший человек планеты, а основанная им компания занимает пятое место по капитализации в США, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Поэтому новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Ранее публичные компании, которые размещали часть резервов в биткойн, были относительно небольшого масштаба, такие как пионер в этом направлении производитель программного обеспечения MicroStrategy c капитализацией в 90 раз ниже, чем у Tesla.

Если в начале года опрос издания TheBlock показал, что только лишь от одной до пяти компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, могут войти в криптовалютное пространство, то теперь эти ожидания впору пересматривать.

Мир опасается потери покупательной способности резервных валют, в том числе доллара, на котором основана нынешняя мировая финансовая система и видят в биткойне спасение, возможность застраховать себя от инфляционных рисков и ослабления национальных валют. И, указывает Михаил Коган, некоторые экономисты продолжают видеть в первой криптовалюте пузырь, однако их число продолжает редеть.

Политики, замечает аналитик, могут серьезно усложнить биткойну жизнь — попытки этого мы стали наблюдать в последнее время, однако любые атаки, как показывает пример Китая, обречены, уверен он. В перспективе же биткойн может стоить и не 50 тыс., а 200 тыс. долларов, или даже 500 тыс., как это пророчат основатели биржи Gemini братья Уинкловоссы, которые оспаривали у Марка Цукерберга идею создания соцсети Facebook.

Но частным инвесторам стоит помнить о существенной волатильности первой криптовалюты, подчеркивает Михаил Коган. В данном случае, говорит он, можно предложить воспользоваться советом главы Bridgewater Associates Рэя Далио, который считает, что целесообразно вложить такую сумму, потеря 80% от величины которой не станет серьезным психологическим испытанием.

Далио рассматривает вариант запуска антиинфляционного фонда и добавления в него биткойна, хотя ранее выражал скепсис. Можно брать и больший риск, но нужно иметь в виду, что в январе 2021 года коррекция составила 30%, что может быть губительным для тех, кто использует плечо. Ранее котировки падали и на 90% от своего пика, но неизменно его обновляли впоследствии. Сейчас с учетом прихода институциональных инвесторов и нынешней ситуации в мировых финансах, сценарии резкого падения уже едва ли возможны.