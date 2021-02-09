Месяц освоения Марса

9 февраля ожидается, что космический корабль Hope (от англ. «надежда») Объединенных Арабских Эмиратов выйдет на орбиту Марса после шестимесячного путешествия на расстояние в 184 миллиона километра от Земли. Это станет началом исторического месяца для Красной планеты, когда три отдельные национальные миссии окажутся в пределах ее орбиты.

Две страны из стоящих за этими дальними вояжами, ОАЭ и Китай, посетят Марс впервые: они станут пятой и шестой странами, совершившими такое космическое путешествие. А первым в истории космическим аппаратом, отправившимся к Марсу и пролетевшим, по космическим меркам, неподалеку от него, стал запущенный 1 ноября 1961 года в СССР «Марс-1». Первую мягкую посадку спускаемого аппарата на поверхность Марса осуществил 2 декабря 1971 года советский же аппарат «Марс-3», с его борта состоялась и первая попытка передачи изображения с марсианской поверхности.

В этом месяце полет на Марс также планирует совершить США — это станет их 15-ой подобной миссией.

Интересно, но ОАЭ не собирается приземлять свой корабль на поверхности планеты. Вместо этого их орбитальный аппарат Hope будет изучать марсианскую атмосферу с высоты 20 тыс. км над поверхностью. Планетологи надеются, что робот-метеоролог ОАЭ восполнит пробелы в нашем понимании марсианского климата и поможет проверить данные об окружающей среде, полученные с помощью марсоходов. В рамках первой попытки страны исследовать дальний космос, космическое агентство ОАЭ работало с международной командой исследователей из Университета Колорадо в Боулдере, которая помогла спланировать миссию и построить космический корабль.

«На самом деле нет смысла исследовать космическое пространство, не добавляя знаний. Это то, чего мы хотим, но мы никогда не выполняли подобную научную миссию», - сказала на пресс-конференции в конце января Сара бинт Юсеф Аль Амири, государственный министр ОАЭ по передовым наукам, возглавляющая миссию Эмиратов на Марс. «Это был нелегкий путь, но было приятно осознавать, что мы разрабатываем проект, который может в какой-то мере изменить наши представления о соседней планете».

Космический аппарат Hope станет первым новым аппаратом на орбите Марса с момента прибытия космического корабля ExoMars Европейского космического агентства в 2016 году. Планируется, что китайская миссия Tianwen-1, включающая посадочный модуль, вездеход и орбитальный аппарат, прибудет к Марсу всего на день позже. Китайское космическое агентство не раскрывает своих планов посещения Красной планеты, но ожидается, что корабль попытается приземлиться вскоре после выхода на орбиту.

По сравнению с большинством марсоходов, Tianwen-1 достаточно мал. Шестиколесному вездеходу предстоит проведсти следующие три месяца, исследуя место посадки — равнину Утопию, крупнейший ударный кратер на планете. Марсоход и посадочный модуль будут передавать данные с поверхности на орбитальный аппарат, который отправит информацию обратно на Землю. Хотя Национальное космическое управление Китая предоставило мало подробностей о точных научных целях своей миссии, в статье, опубликованной в прошлом году в журнале Nature Astronomy, говорится, что цель агентства — провести глобальное и обширное исследование всей планеты.

18 февраля, чуть более чем через неделю после прибытия этой роботизированной делегации, ожидается, что марсоход НАСА Perseverance также приземлиться на такую популярную в этом месяце планету. Миссия будет включать в себя посадку, во время которой марсоход должен будет снизить свою скорость с более чем 16 тыс. км в час до нескольких метров в секунду — и все это в течение 15 минут. При приближении к поверхности ракетный кран осторожно опустит марсоход на поверхность, зависая на высоте нескольких десятков метров над землей.

«Не позволяйте никому говорить иначе — приземлиться на Марсе сложно», - сказал при представлении проекта Джон МакНэми, руководитель проекта миссии Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА. «Но наши сотрудники делают все безошибочно. Когда космический корабль достигнет орбиты Марса, мы будем готовы».

По сути, Perseverance — это беспилотный корабль с ядерным двигателем, и его основная задача забрать образцы, которые будут собраны другим марсоходом и вернуть их на Землю. Если повезет, в красной пыли будут содержаться доказательства того, что на Марсе когда-то существовала микробная жизнь. Но узнают ли ученые внеземную жизнь, когда увидят ее, остается открытым вопросом. Помимо охоты на «инопланетян», Perseverance также позволит продемонстрировать первую в своем роде технологию с участием небольшого вертолета под названием Ingenuity. Через несколько дней после приземления Perseverance высадит вертолет на равнине, где у него, возможно, получится совершить первый в истории вертолетный полет за пределами земной атмосферы.

Прибытие на Марс трех национальных миссий с интервалом в две недели — исторический момент в освоении космоса. Такие инновационные миссии демонстрируют быстрое развитие космических возможностей во всем мире и истинную интернационализацию исследования планет. Когда-то Марс был исключительно территорией Советского Союза и Соединенных Штатов, теперь он стал доступным местом назначения для Европейского Союза, Японии, Индии, ОАЭ и Китая.

Но добраться до Марса по-прежнему остается серьезной проблемой: исторически только 40 процентов миссий на Марс были успешными. Даже сейчас нет никакой гарантии, что все три миссии достигнут своих целей. Но запуск трех космических кораблей к нашему ближайшему планетарному соседу — это в любом случае большое достижение. Кроме того, этот факт демонстрирует, насколько важен космос для науки, а также то, что даже не принося какой-то прикладной отдачи, он воспринимается, как все более важный.