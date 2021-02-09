Названо популярное приложение, заразившее миллионы смартфонов

В официальном блоге антивирусной программы Malwarebytes опубликована информация, что популярное приложение Barcode Scanner, которое используют для сканирования штрих-кодов в смартфонах на платформе Android, после последнего обновления оказалось очень вредоносным.

Ещё в конце декабря в компанию стали поступать жалобы от пользователей на то, что их смартфоны открывают рекламу в браузере без их ведома. При этом все установленные этими пользователи программы были скачены в официальном магазине Google Play.

После поверки выяснилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в приложение Barcode Scanner вредоносный код. Оказалось, что именно он запускает рекламу на смартфонах пользователей. Сам же код был тщательно скрыт.

Сотрудники Malwarebytes незамедительно отправили результаты своего исследования в Google Play. После чего опасное приложение было удаленно из онлайн-магазина. Однако за несколько лет работы его успели скачать миллионы пользователей по всему миру.

