Цена на нефть Brent побила годовой рекорд

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 0,76%, достигнув отметки $61,02 за баррель, сообщают торговые площадки сведения на 05:14 по московскому времени. В предыдущий раз цена сорта Brent превышала отметку $61 за баррель 7 января 2020 года.

Позже, к 05:16 по московскому времени, Brent торговалась на уровне $61,01 (+0,74%). В это же время сорт WTI с поставками в апреле вырос в цене на 0,63% и достиг отметки $58,2 за баррель. Инвесторов вдохновили новости о выполнении странами ОПЕК+ сделки в январе текущего года на 99%, полагают эксперты отрасли.

Ранее сообщалось, что, начиная с 1 февраля, страны ОПЕК+ снизили добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки или на 1,5% мирового суточного спроса на нефть. Помимо этого участники рынка продолжают отслеживать ситуацию со снежным штормом, который обрушился на северо-восток США и повысил спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

Спрос на нефть постепенно восстановится к концу текущего года, а худшее с пандемией коронавируса, вероятно, уже позади, полагают в компании Saudi Aramco.

