Песков заявил, что власть не будет играть с протестующими «кошки-мышки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власть не намерена играть с участниками акций протеста в «кошки-мышки», сообщает ТАСС.

Чиновник так прокомментировал журналистам информацию о новых акциях протеста, анонсированных сторонниками Алексея Навального.

«В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем. Но, безусловно, наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - заявил представитель Кремля журналистам. При этом Песков не смог ответить СМИ, будут ли власти рассматривать новую акцию протеста как несанкционированную.

Ранее в Telegram-канал «Команда Навального» появилась информация о готовящихся новых акциях протеста, которые могут пройти 14 февраля. Информацию озвучил руководитель региональных штабов ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонид Волков, который ранее сообщал, что новые митинги пройдут в России не раньше весны. Позже он уточнил, что в ближайшее время планируется акция, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, который был арестован 18 января после прилета в Россию за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля оппозиционер был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

