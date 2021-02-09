"Новая нефть": мировой автопром столкнулся с дефицитом полупроводников

Резко выросший импорт полупроводников Китаем, готовящимся к технологической войне с США; бурный рост электронной отрасли сектора электромобилей, а также рывок в развитии технологий во время пандемии привели к возникновению идеального шторма, а проще говоря серьезного дефицита на глобальном рынке полупроводников. От нехваток этих важных деталей страдают автопроизводители во всех странах, включая Соединенные Штаты.

Большая тройка американских автопроизводителей объявила, что снижает производство в феврале на ряде заводов в США, Канаде и Мексике. Причина простая. Во всем виноват серьезный дефицит полупроводников и чипов, которые все больше становятся незаменимы при сборке современного автомобиля. Их важность растет прямо пропорционально росту применения компьютерных технологий и информационных систем в автомобильной промышленности.

Кроме всего прочего, нынешний дефицит полупроводников наглядно показывает всю сложность цепочек поставок полупроводников.

«Полупроводники – это новая нефть,- объясняет в аналитической записке для клиентов инвестиционной компании TS Lombard Рори Грин.- Быстрый рост интернета вещей поставил полупроводники впереди нефти в списке необходимых ингредиентов для роста».

По оценкам TS Lombard, стоимость импорта полупроводников в Китае превышает стоимость импорта нефти пять лет назад.

Так же, как ОПЕК еще в недавнем прошлом, Тайвань и Южная Корея являются сейчас почти монополистами на рынке полупроводников. Достаточно сказать, что их совместная доля на рынке чипов процессоров составляет сейчас 83%, а чипов памяти – 70%.

Соединенные Штаты остаются лидером в разработке и продаже полупроводников, однако их производство переместилось сейчас в основном в Азию. То, что Америка продолжает лидировать в исследованиях и разработках, но львиная доля чипов сейчас производится в Азии, признает и Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA). Желание уменьшить расходы за счет переноса производства в Азию, где стоимость рабочей силы значительно ниже, чем в США, привела к нынешнему кризису.

Дефицит полупроводников крайне негативно сказывается на американской автомобильной промышленности. Так, GM подтвердил на прошлой неделе, что автозаводы в Фэйрфаксе (США, Канзас), Ингерсолле (Канада) и Сан-Луис-Потоси (Мексика) сократят количество собираемых автомобилей.

8 февраля на три недели из-за нехватки полупроводников закрывается завод в канадском Виндзоре, на котором собираются Chrysler Pacifica, Chrysler Voyager и Dodge Grand Caravan.

Ford на этой неделе сокращает количество смен с двух до одной на заводах в Дедборне и Канзасе, где выпускают пикапы F-150.

«Ситуация с полупроводниками постоянно меняется,- объясняет финансовый директор Ford Джон Лолер,- поэтому преждевременно пытаться оценить последствия этого дефицита для всего года. Тем не менее, предварительные данные от поставщиков позволяют предположить, что объем нашего производства в первом квартале будет на 10-20% ниже планируемого».

Конечно, говорить о точности расчетов не приходится, но некоторые аналитики полагают, что в результате таких форс-мажорных обстоятельств выручка Ford по результатам всего 2021 года может снизиться на 1-2,5 млрд долларов.

Естественно, законодатели от «автомобильных» штатов бьют тревогу и призывают президента Байдена незамедлительно принять меры.

«Этот дефицит угрожает постпандемическому восстановлению нашей экономики,- говорится в письме, подписанном сенатором от Мичигана Гари Петерсом и полутора десятком других законодателей.- Особенно тяжелыми будут последствия в главных автопроизводящих штатах, к каким относится Мичиган».