Дмитрий Песков: «И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря»

Приятная новость

Российские власти рассматривают принятие нового пакета социальных расходов на сумму не менее 6,7 млрд долларов (порядка 500 млрд руб.), сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на два собственных правительственных источника. Деньги, по их информации, будут потрачены перед осенними выборами на решение проблемы недовольства граждан падением уровня жизни. По мнению источников агентства, пакет может представить Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

Необходимость таких мер эти источники связывают и с протестами, прокатившимися по российским городам в прошлом месяце. Поводом для протестов стал арест оппозиционного лидера Алексея Навального, и пакет новых расходов призван дать людям почувствовать, что власти тоже знают о финансовых проблемах населения и стремятся ему помочь. Отмечалось также негативное воздействие этих событий на стоимость рубля и других российских активов

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время своего регулярного брифинга опроверг информацию агентства. «Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер"», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.

«Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать". И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, явлется ли неверным сообщение агентства с точки зрения указанных там целей расходов, или их объемов, он ответил: «И то, и другое не соответствует действительности. И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время», и не предусмотрено «каких-то пакетов в 500 млрд». Но, указав на наличие в практике работы правительства «принципа неприменения ковровых выделений денег», сообщил, что целенаправленная работа «по точечной помощи тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке,— продолжается на постоянной основе».

Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина, со своей стороны, заявил, что ему о такой инициативе ничего не известно.

На официальном языке подобная инициатива в любом случае не будет маркирована как «план выплат на 0,5 млрд рублей». Некие бюджетные расходы, если их сумме на словах и укажут такой потолок, могут фигурировать только в качестве затрат по отдельным статьям. А объявление таких выплат стало обычной частью президентских посланий, а также инструментом взаимодействия государства с гражданами с начала пандемии.

Иной вопрос, что увязывание социальных расходов с протестами из-за Алексея Навального неприемлемо для властей по форме и, скорее всего, в основном некорректно по сути. Более щедрой. нежели обычно, материальной поддержкой граждан отличаются годы выборов президента или парламента, и как раз год выборов в Госдуму сейчас и начался.

Количественным смягчением это не станет

Чтобы средства в обозначенном объеме были направлены на выплаты населению, должен быть подготовлен и подписан соответствующий закон, напоминает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. На данный момент непонятно, когда именно это произойдет (если произойдет) и в какие сроки и кому можно будет ожидать выплат. Вероятно, речь пойдет о доплатах или повышениях пособий самым незащищенным слоям населения — пенсионерам (возможно, будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, у которых они не росли с 2016 года), многодетным гражданам, семьям с детьми до 3 лет и т.д.

Государство может позволить себе выделить такой объем средств, считает Сигал, поскольку в 2021 году ожидается восстановление экономики за счет роста спроса, а следовательно, высоких цен на нефть и газ. Кроме того, предположительно намеченные правительством выплаты будут способствовать росту внутреннего потребления: получившие дополнительные деньги граждане смогут потратить их на товары и услуги — это также поддержит российскую экономику.

Однако на выплаты для всех категорий граждан этих средств не хватит, полагает эксперт. Будут выбраны две или три категории, которые получат либо повышение пособия, либо единовременную выплату — как это было сделано летом 2020 года, когда было выплачено по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Выплаты населению в ближайшие месяцы — вполне реальная перспектива, соглашается с Сигалом главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он, впрочем, считает, она продиктована не столько заботой о жителях России, сколько стремлением остудить накалившиеся протестные настроения и облегчить думскую предвыборную кампанию. Дополнительным бонусом может стать некоторое увеличение потребительского спроса как стимула к росту производства.

Сама же сумма в 500 млрд руб. или даже 0,5% ВВП (то есть примерно 580 млрд руб.) — не только посильна для экономики, но и апробирована на практике, отмечает Гойхман. В 2020 году выплаты дважды по 10 тыс. руб. детям до 16 лет и 5 тыс. руб. — до 8 лет составили в сумме порядка 473 млрд. И это был период острого кризисного падения экономики и доходов бюджета. В более благополучном 2021 году такие расходы тем более приемлемы — тем более, что значительная их часть вернётся в бюджет в виде налогов от реализации приобретенных на эти деньги товаров и услуг.

Источниками предполагаемых выплат могут стать перераспределение расходов бюджета или специальный резерв правительства. Вряд ли дело дойдёт до «распаковывания кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором, по данным Минфина, на 1 января 2021 года накоплено 13 547 млрд руб.

Но и на более масштабные дополнительные социальные выплаты власть скорее всего не пойдет, полагает Гойхман. Государство последовательно проводит политику сохранения резервов на случай ухудшения внутренней и внешней экономической и политической ситуации. Кроме того, важен и мотив ограничения денежной массы для предотвращения высокой инфляции. Поэтому, считает эксперт, рассматривать предполагаемые выплаты как достаточный и даже просто значимый стимул для экономического роста, сравнимый с «количественным смягчением» в развитых странах, не стоит, заключает он.