Прогноз погоды: в Гидрометцентре предупредили о повторении сильных морозов в России

Морозы, которые накрыли Европейскую часть России, к концу этой недели отступят, а им на смену придут обильные снегопады.

Однако, по прогнозу Гидрометцентра, повторение аномальных холодов на Русской равнине исключать нельзя. При этом, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такими сильными, как сейчас, они всё-таки уже не будут.

«Ситуация, когда в феврале в России стоят очень сильные морозы – редкая, – пояснили в Гидрометцентре. – Последний раз такое наблюдалось в 2006 году. Поэтому, когда некоторые интересуются, можно ли надеяться, что нынешние морозы – последний аккорд зимы, то, следуя Аристотелю, можно рассчитывать, что ещё будет аккорд».

Вильфанд также рассказал, что у метеорологов есть прогнозы, в которых указаны не только среднемесячные значения температуры, но также степень неоднородности погоды. И когда индексы циркуляции различных атмосферных образований находятся в противофазе, они противоречат друг другу. А это означает, что сезон ожидается неоднородный с периодами потепления и периодами похолодания. Если есть неоднородность, то будет ещё похолодание.

Погода в Москве. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

Предстоящие дни, по прогнозу синоптиков, Москва и Подмосковье продолжат находиться в барическом поле. При переменной облачности в среду-четверг местами пройдет снег. Морозы по-прежнему будут кусачими – на пике холодов воздух станет остывать до минус 15-17, по области до минус 20.

В целом же эта неделя для столичного региона будет богатой на самые разнообразные климатические катаклизмы. Так, вскоре морозы сменятся рекордным снегопадом, который станет следствием столкновения арктических антициклонических воздушных масс с южным циклоническим фронтом. Как предупреждают метеорологи, в выходные южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха. Это спровоцирует в Москве и Подмосковье настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах.

Ожидается, что первый сильный снегопад начнёт засыпать столицу в ночь на пятницу, 12 февраля. При этом снег будет идти до воскресенья. В этой связи в Москве, а также в регионах ЦФО в период с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение. На юге округа 12 февраля прогнозируется мокрый снег с дождём, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду с метелью. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

Всего же за несколько дней на Москву обрушится более 50% месячной нормы осадков, а сугробы подрастут на 20-40 см. Столбики термометров ближе к уикенду остановятся на показателях минус 12-13 днём и около минус 20 ночью. Однако ощущаться это будет в лучшем случае, как минус 30.

Погода в Крыму. На полуостров вернётся зима

В конце прошлой недели в Крыму стало неожиданно холодно: на большей части полуострова температурный фон понизился до плюс 1-3, усилился ветер, местами выпал снег, на дорога стало очень скользко. Так, в Симферополе диаметр отложения льда достигал 5 мм, и такая ситуация наблюдалась почти по всему полуострову.

Ну в понедельник в Крым вернулась весенняя пока – южный циклонический фронт прогрел воздух до плюс 11-12. Сегодня здесь было ещё теплее – местами градусники показывали плюс 15. Ближе к ночи возможны осадки в виде дождя. При этом главной неприятностью ближайших дней станет довольно сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На море возможен шторм.

На этом неприятности не закончатся. Как предупреждают синоптики, в конце недели полуостров вновь окажется в прохладных объятиях зимы. По прогнозу метеорологов, в тыловой части циклона Крым накроют холодные воздушные массы из Восточной Европы. Это приведёт к резкому понижению температуры.

Если в четверг, 10 февраля градусники будут показывать плюс 16, то уже в субботу, например, в Симферополе столбики термометров рухнут к отметкам минус 4-6, а в ночь на понедельник, 15 февраля почти на всей территории Крыма подморозит до минус 10-12. Похолодание будет сопровождаться снегопадом и сильным ветром. Такая климатическая ситуация сохранится на полуострове ориентировочно до средины следующей недели.

Погода в Сибири. Синоптики предупреждают об арктическом вторжении

Обширный циклонический вихрь, который хозяйничает в Сибирь, уже стал виновником ухудшения климатической обстановки в этом регионе. Накануне, он преодолел расстояние от ХМАО до Томской области, формируя погоду на всей территории Западной Сибири.

Во вторник циклонический фронт перебрался в центральные районы Красноярского края. Он принёс сюда мощные снегопады и шквалистый ветер. При этом на востоке Сибири сейчас аномально тепло – температурный фон превышает климатическую норму сразу на 10-12 градусов.

Между тем, всю территорию Западной Сибири накрыла тыловая часть вихря. Прохождение холодных воздушных масс здесь, по прогнозу синоптиков, будет сопровождаться обильными снегопадами, сильным ветром и метелями.

Кроме того, арктическое вторжение приведёт к усилению морозов. По мере продвижения циклона холодный фронт будет охватывать также восточные районы Сибири. А уже к выходным сильные морозы накроют всю территорию Сибири - от Оби до Енисея.

