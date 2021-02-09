Российские авиакомпании пока отказались от идеи создания дочерних лоукостеров

Российские авиакомпании в настоящее время не будут создавать лоукостеры внутри своих авиационных групп или как дочерние предприятия, сообщил в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации глава Росавиации Александр Нерадько.

Чиновник отметил, что после восстановления объема пассажироперевозок до докризисного уровня потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров.

«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров», - заявил Нерадько. Он подчеркнул, что российские авиакомпании отказались от идеи развития лоукостеров после детальной проработки данного вопроса.

«Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров», - добавил глава Росавиации.

Минтранс ожидает, что в текущем году внутренний пассажиропоток авиакомпаний превысит показатели рекордного 2019 года, а само финансовое положение авиакомпаний РФ улучшится. По прогнозам ведомства, в 2021 году аваиакомпании могут перевезти на международных направлениях 30 млн пассажиров, после чего можно ожидать рост заинтересованности инвесторов идеей создания лоукостеров в РФ.

