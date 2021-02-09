У рубля еще есть шансы укрепиться, считают эксперты

Торги вторника рубль начал с отметок 74, 05 за доллар и 89,4 за евро. Укрепиться однако не вышло, и к пяти часам по Москве за доллар и евро давали 74,14 рубля и 89,67 рубля соответственно.

При этом индекс стоимости доллара снизился. Так DXY за тот же периолд с 91 пункта опустился до 90,94 пункта.

Как объясняет аналитик БКС Михаил Зельцер, осторожный интерес к риску все же сохраняется.

«Рисковые активы по-прежнему пользуются спросом, что обусловлено прояснением ситуации по фискальному проекту господдержки Штатов. Немаловажным фактором устойчивости бумаг и валют развивающихся экономик выступает возобновившееся падение американского доллара.

Прогресс мировой фарминдустрии подогревает интерес и к инструментам товарного рынка. Нефть марки Brent курсирует выше 61 доллара за баррель. Тем не менее вероятность коррекционного движения после 10%-го ралли с начала февраля возрастает. Осторожность не помешает»,-подчеркивает он в обзоре. Таким образом можно ожидать, что у рубля еще будет возможность отрасти".

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться до 73,8-74,5 в паре с долларом и до уровня 89,0-90,0 в паре с европейской валютой. Ключевым фактором станут котировки нефти.