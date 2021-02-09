В России за сутки выявлено 15 тыс. заболевших COVID

В России за сутки выявлено 15 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. 8 февраля оперштаб сообщил о 15 916 новых случаях заражения коронавирусом. В общей сложности за все время эпидемии в России было зафиксировано 3 998 216 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 530 человек, всего от вируса погибло 77 598 россиян. Поправились уже 3 493 886 человек, из которых 21 795 пациентов с COVID были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ с наибольшим приростом больных COVID находится Москва, - суточный прирост в городе составил 1584 случая. За весь период в столице зарегистрировали 947 тыс. заболевших, из которых 855 тыс. выздоровели, 14 тыс. человек скончались, более 78 тыс. продолжают лечение. Далее следует Санкт-Петербург (+1 078), Московская область на третьем месте (+903). В пятерке - Нижегородская область (+457) и Воронежская область (+369).

Россия в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением коронавирса продолжает оставаться на пятом месте после США (27,09 млн), Индии (10,84 млн), Бразилии (9,52 млн) и Великобритании (3,93 млн).

