В Германии рассказали, к каким последствиям приведёт отказ от «Северного потока – 2»

Маттиас Платцек – глава российско-немецкого форума рассказал, к каким негативным последствиям может привести отказ Берлина от проекта «Северный поток – 2». По его словам, речь идёт не только об экономическом, но и о политическом ущербе, передаёт РИА Новости.

«Уверен, что санкции против «Северного потока» – неверный путь, так как они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой, – подчеркнул он. – Напротив, в последние годы мы видим, что ограничительные меры привели скорее к ухудшению ситуации: опасность военной эскалации Европе возросла, политические отношения разрушены, а экономические – страдают с обеих сторон».

Поэтому, как отметил Платцев, он не верит в выход Германии из «Северного потока 2». Он считает, что экономический ущерб от этого буде огромным, а политический – вообще невозможно измерить вообще».

«Остановка «Северного потока – 2» приведёт только к очередной изоляции России, вероятно, на очень долгое время. Я думаю, это вообще не может быть в наших интересах», – резюмировал глава российско-немецкого форума.

Ранее сообщалось, что представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер в ходе специального брифинга для журналистов сделал заявление о проекте газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, правительства некоторых стран, входящих в Евросоюз, предлагают включить «Северный поток – 2» в дискуссию о санкциях против России. Но, как подчеркнул дипломат, позиция Берлина по данному вопросу остаётся неизменной.

«Это было предложено ещё в прошлом разными европейскими правительствами. Таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счёт, в которой ничего не поменялось», – сказал представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос репортёра, является ли «Северный поток – 2» частью дискуссий о санкциях в ЕС против Москвы.

