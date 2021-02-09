В Китае заявили об отсутствии у ВОЗ доказательств появления коронавируса в Ухане

Лян Ваньнянь – глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая – заявил, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане,

По его словам, возможно, что рынок морепродуктов в Ухане действительно мог стать центром распространения COVID-19. Но, на основе имеющейся информации невозможно определить, как именно Sars-Cov-2 попал туда, передаёт РИА Новости.

«У нас нет достаточных доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года», – отметил Лян Ваньнянь в ходе пресс-конференции по итогам визита международной группы экспертов ВОЗ в Поднебесной.

В свою очередь глава экспертной группы ВОЗ заявил, что попадание COVID-19 на рынок в Ухане непосредственно от летучих мышей маловероятно.

«Был промежуточный резервуар вируса», – пояснил он. Между тем, эксперты ВОЗ заявили, что изучили четыре версии передачи ковида человеку. Речь идёт о передачи коронавируса от животного, от промежуточного звена, от замороженных продуктов, а также возможного инцидента в лаборатории.

При этом глава экспертной комиссии ВОЗ считает, что передача коронавируса из-за лабораторной утечки маловероятна.

«Это версию мы дальше изучать не будем», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ, которые прибыли в китайский город Ухань 14 января 2021 года, с целью расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2, заявили, что обнаружили «важные улики» на местном рынке морепродуктов.

В частности, зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, входящий в миссию ВОЗ, заявил Bloomberg, что продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения коронавирусом (в декабре 2019 года – Эксперт), и «он всё ещё практически не поврежден».

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», – сказал Питер Дашак.

Напомним, 29 января 2021 года, после двухнедельного карантина, специалисты ВОЗ смогли приступить к работе. Они отправились в городскую больницу Уханя, куда поступили в декабре позапрошлого года первые больные COVID-19. Затем эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, из которого, по одной из версий, мог распространиться коронавирус.

