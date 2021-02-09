В Минэкономразвития предупредили о последствиях льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе выступления в нижней палате российского парламента рассказал о последствиях льготной ипотеки. По его словам кредит на покупку жилья под 6,5% вызвал локальные перегревы рынка в ряде регионов. Поэтому при принятии решения о её продолжении необходимо учитывать уровень доходов населения, передаёт агентство «Прайм».

«В ряде субъектов РФ программа льготной ипотеки вызвала локальные перегревы рынка недвижимости, – сказал чиновник. – Прежде всего, мы это видим по Дальнему Востоку, где фиксируется большой рост цен».

Как подчеркнул Решетников, с этим в ведомстве совместно с министерством строительства сейчас разбираются.

«Зачастую цены были крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», – отметил он.

При этом Решетников подчеркнул, что наибольшими бенефициарами этой программы стали крупные мегаполисы, которые за счёт этого «продолжают втягивать» население в себя.

«Нам при продолжении программы льготной ипотеки обязательно надо учитывать, как раз локальную ситуацию на рынках труда. Не просто учитывать уровень цен, но и связи с заработными платами, в связи с тем, кому конкретно доступна эта ипотека», – резюмировал глава Минэкономразвития.

Бум на рынке недвижимости пока не несёт существенных рисков для финансовой системы страны. Но часть населения может оказаться не в состоянии выплачивать ипотеку. Подробно об этом читайте в статье «Могут себе позволить», опубликованном в журнале «Эксперт».

