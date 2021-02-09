В МВД заявили, что вся гумпомощь передана арестованным участникам митингов

Вся гуманитарная помощь, которая была передана по линии Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) арестованным участникам митингов, поступила в адрес содержащихся под стражей россиян в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее член СПЧ Екатерина Винокурова в соцсетях сообщила об исчезновении огромной части гуманитарной помощи, которая была передана арестованным.

«Гуманитарная помощь по линии ОНК для арестованных, содержащихся в ЦВСИГ, им не поступила и была похищена», - сообщали в СПЧ.

В МВД, в свою очередь, заявили, что данная информация не соответсвует действительности, а «помощь, поступившая от ОНК, передана указанной категории лиц». Также в полиции заявляют, что «административные арестанты обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством», а публикация подобной информации является частью «спланированной информационной атаки на органы государственной власти России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с размещением арестованных возникли из-за того, что в ходе протестных акций было задержано большее количество людей, чем могут вместить изоляторы. Чиновник заявил, что профильные ведомства исправляют возникшие проблемы с оформлением.

