В правительстве рассказали о новом пакете соцподдержки россиян

Социальная поддержка российских граждан будет носить долгосрочный и системный характер, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан», - цитирует агентство РИА «Новости» сообщение кабмина. Чиновники подчеркивают, что программа носит долгосрочный характер и «тесно связана с национальными целями развития страны, которые ранее сформулировал президент РФ».

«Именно поэтому ей уделяется особое внимание», - добавили в пресс-службе. Специалисты напомнили, что сегодня в России гражданам доступны соцвыплаты и различные программы. Перечень таких инструментов постоянно расширяется.

Ранее агентство Reuters сообщило, ссылаясь на собственные источники в правительстве России, о намерения властей выделить не менее 500 млрд руб. в качестве нового пакета социальной поддержки граждан. По словам источников, новый пакет готовятся принять из-за роста недовольства россиян уровнем жизни в стране, а также из-за предстоящих осенних выборов в Госдуму.

