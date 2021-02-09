В России число работающих граждан упало до минимума за последние 10 лет

По итогам прошлого года число работающих граждан в России упало до минимального уровня с 2011 года, — с 72,4 млн человек на начало года до 70,77 млн к его концу, говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, имеющемся в распоряжении «Ведомостей». В документе сообщается, что работающих россиян в стране стало меньше на 1,65 млн человек, сильнее число работников в стране снижалось только в 1990-е годы.

«Последний раз настолько существенно численность занятого населения сокращалась 11 лет назад, во время финансового кризиса в 2009 году — тогда экономика страны в среднем по году лишилась 1,59 млн работников», — сообщают аналитики. Они связывают такую динамику с пандемией коронавирусной инфекции, из-за которой в период карантинных ограничений были закрыты многие предприятия МСБ, как результат, последовали увольнения сотрудников.

В мае число трудящихся в стране составляло 70,04 млн человек, ниже данный показатель опускался только в 2010 году до 69,9 млн. Во второй половине года деловая активность немного восстановилась. В исследовании уточняется, что количество трудящихся снизилось в 67 из 85 регионов страны. В среднем число работающих упало на 2,3%. Хуже всего дела обстоят в традиционно «бедных регионах с маленькими доходами населения». К примеру, в Мордовии количество работающих граждан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упало на 13,4%, в Марий Эл — на 9,3%, в Карачаево-Черкесии — на 8,22%, в Алтайском крае — на 8,2% и Дагестане — на 7,71%, говорится в документе.