В Великобритании обнаружены еще две мутации коронавируса

Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новых мутации коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.

Один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, назван «вариантом, вызывающим беспокойство». По данным Sky News, он имеет ту же заразность, однако, как предполагается, эта мутация до некоторой степени позволяет ему сопротивляться иммунитету.

Еще один вариант SARS-CoV-2, зафиксированный в Ливерпуле, находится в стадии исследования.

Как сообщает Sky News, характеристики обоих этих вариантов коронавируса имеют сходство с его штаммом из Южной Африки, хотя и не имеют к нему отношения.

Тем временем, по информации телеканала, в Великобритании выявили 147 случаев коронавируса «южноафриканского» штамма.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью. После этого сообщение большинство стран мира, в том числе и Россия прекратили авиасообщение с Великобританией.

5 февраля министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что в течение недели количество новых случаев инфицирования в Великобритании сокращается на 2-5 процентов в день. Коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R (который показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить), составляет в разных местностях от 0,7 до 1. Неделю назад этот коэффициент колебался от 0,7 до 1,1. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад. В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.