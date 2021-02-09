«Яндекс» планирует запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay

«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay, сообщило издание VTimes.

На сайте «Яндекс» в разделе «Правовые документы» доступны условия использования сервиса «Yandex Pay».

«Сервис «Yandex Pay», доступный на веб-страницах Яндекса, в том числе в Интерфейсе Сервиса, с помощью которого Пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них Токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес Продавца, подключенного к Сервису», – сказано в условиях пользования.

Осенью 2016 года в России заработали система мобильных платежей Apple Pay и Samsung Pay.

Весной 2017 года к двум действующим в России системам мобильных платежей добавилась третья – Android Pay.