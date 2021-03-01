Акции дня: бумаги «Яндекса» в топе роста

Акции IT-компании «Яндекс» по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 1 марта вышли в лидеры торгов. За день бумаги подорожали на +3,10% до 4962,2 рублей.

В понедельник стало известно, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст Lastar Trust намерены продать до 29 180 акций компании класса А. По данным СМИ, пакет активов оценивается примерно в 1,8 млн долларов. Совокупная доля Воложа и семейного траста в «Яндексе» составляет примерно 8,7% акционерного капитала компании и примерно 45,5% голосующих акций. Трейдеры на этом фоне начали скупку акций.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,18% до 3386,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,20% до 1443,02 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 64,97 долларов за баррель (+0,85%). Российская валюта укреплялась – 74,03 рубля за доллар.