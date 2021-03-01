Диетолог назвала идеальные порции разных продуктов при снижении веса

Диетолог из США Рейчел Пол рассказала о простом способе снизить вес. Для этого, по ее словам, достаточно при наполнении тарелки половину отвести под овощи, передает NDTV.

«Эта идея может показаться простой, но небольшие изменения могут давать большие результаты», — объяснила она.

В качестве наглядного пособия Пол привела в Instagram фотографии двух тарелок, одна из которых наполнена на половину крахмалистыми углеводами, на четверть — белковыми продуктами, и еще на четверть — овощами. Однако при желании избавиться от ненужных килограммов диетолог советует обратить внимание на фото второй тарелки и ее содержимого, где овощи занимают половину, четверть — белковые продукты, и еще четверть — пища с крахмалистыми углеводами.

«Нет таких продуктов, которые "нельзя" есть, но полезно задумываться о том, какие продукты и в каких количествах будут приятнее всего для вашего организма», - прокомментировала фото Пол.

Ранее диетолог посоветовала для снижения веса выбирать блюда, богатые белком и жиром, дополняя их значительной порцией овощей. Параллельно медик рекомендует обратить внимание на психику и постараться наладить здоровый сон.

